Il Frosinone perde in casa contro la Juventus per 2 a 1. Gli ospiti in vantaggio dall'11' con il gol di Yildiz che salta tre avversari con un tunnel e un elastico prima di battere Turati. Nel finale del primo tempo il Frosinone prova ad accorciare le distanze fermandosi però a un tiro-cross di Soulé. Nella ripresa i giallazzurri trovano il pareggio con la rete di Baez, entrato dalla panchina per l'infortunato Lirola. Ma all'81' la Juve di nuovo avanti con la rete di Vlahovic che porta la squadra alla vittoria.