A quattro giorni dalla strepitosa vittoria per 4 a 0 sul campo del Napoli e la conseguente conquista di una storica qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia, il Frosinone è atteso oggi da un altro esame di difficoltà assoluta. Con fischio d'inizio alle ore 12,30, infatti, i canarini riceveranno allo stadio "Benito Stirpe" la visita della Juventus. I bianconeri sono in questo momento l'antagonista numero uno della capolista Inter (quattro i punti di ritardo dai nerazzurri), viaggiano con un ruolino di marcia quasi impeccabile (una sola sconfitta) e fuori casa hanno conquistato ben 17 dei 37 punti che vantano in classifica.



Alla resa dei conti gli stessi che hanno ottenuto i giallazzurri tra le mura amiche, ma su un totale di 19. Per questo, se da una parte ci sarà una Juventus indubbiamente molto forte, dall'altra un Frosinone che l'affronterà comunque senza il minimo timore, perché ben coscio di avere tutte le carte in regola per provare a batterla e sfatare l'ennesimo tabù di questo suo fin qui straordinario campionato (nei tre precedenti giocati in Ciociari, di cui uno in Serie B e due in A, i bianconeri hanno sempre vinto).

Ad aiutare Di Francesco e i suoi ragazzi nel tentativo di realizzare l'impresa, ci sarà poi uno stadio pieno in ogni ordine di posto. Anche se, purtroppo, a differenza di tutte le altre gare fin qui disputate in casa dai canarini, non sarà soltanto il settore ospiti a tifare Juventus. E questo nonostante lo striscione molto significativo esposto nei pressi dello stadio da parte dei ragazzi della nord "se sei di Frosinone tifi Frosinone".

Aspetto tecnico e tattico

Entrando a questo punto in quello che potrebbe essere più prettamente l'aspetto tecnico e tattico della partita di oggi e partendo dal primo, della lunga lista di indisponibili con la quale Di Francesco già sapeva di dover fare i conti, farà parte anche Ibrahimovic. Il giovane tedesco è stato fermato da un attacco influenzale e il suo forfait andrà ad aggiungersi quindi a quelli di Marchizza, Mazzitelli, Reinier, Oyono, Kalaj (tutti infortunati) e Okoli squalificato. Premesso ciò, per poter provare a ipotizzare l'undici anti Juventus bisognerà prima capire se il Frosinone verrà schierato dal suo allenatore con una difesa a tre o a quattro. Cosa che si potrà sapere soltanto al momento della lettura delle formazioni. In ogni caso, al di là del fatto che Di Francesco decida di partire con il 4-3-3 o con il 3-4-3, buona parte di quelli che saranno i componenti della formazione iniziale sembrano scontati. Partendo dalla difesa, davanti al portiere Turati, il reparto arretrato vedrà le presenze certe di Monterisi, Romagnoli e Lirola. A centrocampo agiranno Brescianini, Barrenechea e Gelli, mentre a comporre il tridente d'attacco ci sarà Soulé a destra e Kaio Jorge punta centrale.