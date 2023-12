Anche se ha perso un po' dello smalto degli anni migliori, la Vecchia signora del calcio italiano suscita sempre un interesse fuori dal normale sulla maggioranza degli sportivi e, di conseguenza, un richiamo sicuramente molto alto. Anche in Ciociaria dove l'attesa sta diventando spasmodica, soprattutto dopo la brillante affermazione della squadra di Eusebio Di Francesco sul terreno di gioco dello stadio "Maradona".

La squadra di Allegri, infatti, sarà di scena nello stadio di Viale Olimpia con l'inizio alle ore 12,30. Siamo dunque alla vigilia della quarta sfida casalinga di campionato, terza addirittura nella massima serie nazionale, in un momento in cui la sentenza della Corte sportiva europea rischia di cambiare il mondo del calcio, e nel capoluogo ciociaro non si fa altro che parlare dell'evento calcistico più importate dell'anno che se ne sta andando via. Sicuramente non sono stati sufficienti i 16.227 posti del "Benito Stirpe" per evadere la richiesta di biglietti, ma chi ha il prezioso tagliando potrà dire di esserci stato il 23 dicembre sugli spalti.

Ovviamente quelli di fede giallazzurra per spingere il Frosinone a infrangere un altro tabù che vede il team bianconero sempre vincente nelle gare contro i giallazzurri ad eccezione del pareggio conquistato a Torino nel primo campionato di Serie A. Può essere la volta buona, anche se l'impresa presenta un alto coefficiente di difficoltà. Ma tentare di metterla a segno costa niente e i giallazzurri ci proveranno spingendo la propri squadra con l'entusiasmo che lo stadio stracolmo di supporter riesce a sprigionare.

Dal campo

Ieri, intanto, la squadra h proseguito la breve preparazione all'incontro di domani. Dopo il riscaldamento i canarini sono stati impegnati in esercitazioni tecnico tattiche e quindi sui calci piazzati. Una seduta svolta come sempre con il massimo impegno da parte di tutti. La novità importante riguarda Mazzitelli e Reinier che ormai sono sul punto i di concludere il percorso di recupero. Ieri hanno effettuato un allenamento differenziato. Potrebbero tornare a disposizione per la partita con la Lazio. Stamane infine la rifinitura.

Ipotesi di formazione

Novità ci saranno rispetto allo schieramento con il quale la squadra ha iniziato la partita con il Napoli. Di quella formazione dovrebbero essere confermati Monterisi, Brescianini, Barrenechea e uno tra Lusuardi o Garritano a seconda del modulo iniziale. Dovrebbero fare parte quindi dell'undici iniziale, Turati, Lirola, Romagnoli, Gelli, Soulé, Kaio Jorge e uno tra Ibrahimovic o Harroui (se giocherà il marocchino Gelli andrà a posizionarsi largo a sinistra.

Patron Stirpe sulla Supelega

«Prima di esprimermi - ha detto il presidente a proposito della Superlega - vorrei capire meglio quali saranno gli effetti immediati e quelli di medio e lungo periodo. Occorrerà valutare la reazione di Uefa e Fifa e quindi, a cascata, quella delle Federazioni Nazionali Europee. Infine, bisogna capire meglio quali saranno le relazioni fra Superlega e le altre Leghe. Per cui ritengo sia troppo presto per esprimere valutazioni.