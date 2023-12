Hanno festeggiato la squadra dagli spalti dello stadio "Diego Armando Maradona" al termine della partita, ma l'impresa compiuta dal Frosinone di Eusebio Di Francesco sul campo del Napoli è stata talmente spettacolare e importante che, a notte ormai inoltrata, hanno aspettato il rientro dei loro beniamini al "Benito Stirpe" per esternare loro un supplemento di applausi con strette di mano poderose anche alla luce degli immancabili fumogeni. La festa lungo Viale Olimpia per i giallazzurri, capaci di superare il pur forte avversario a suon di gol scaturiti da una supremazia netta del modo di fare calcio, è terminata in quel momento.

Messo dunque da parte per ora il percorso di Coppa Italia con la conquista dei quarti di finale, capitan Garritano e compagni troveranno sul più importante percorso del campionato nientedimeno che la Juventus di Max Allegri. E non nell'anno nuovo bensì sabato prossimo sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe", diventato ormai fortino giallazzurro inespugnabile. Ciononostante ci teniamo a tornare brevemente sul dopo gara di sabato notte per riportare un concetto del tecnico secondo il quale prestazioni del tipo di quella offerta allo stadio "Maradona" dalla sua squadra non arrivano per caso ma «i ragazzi hanno capito che per fare queste imprese - ha spiegato in una intervista resa a Mediaset il loro tecnico – bisogna passare attraverso allenamenti duri. Il presente è qua, il futuro lo vedremo. È giusto che ognuno di essi ambisca di finire in una grande squadra ma devono passare attraverso il Frosinone».

E con la maglia giallazzurra dovranno fra tre giorni affrontare la Juventus dopo avere recuperato nuove energie. Ci riusciranno? La risposta l'ha fornita lo stesso Di Francesco precisando che «contro il Napoli avevamo delle assenze che mi hanno costretto a schierare una squadra senza terzini. Anche per questo bisogna elogiare i calciatori che si sono sacrificati in quel ruolo (Garritano e Kvernadze). Per ora mi preme di recuperare i giocatori infortunati perché non possiamo fare a meno di loro».

Eusebio Di Francesco alludeva ovviamente a Mazzitelli e a Reinier che per i relativi problemi hanno dovuto saltare il primo le gare con Genoa, Milan, Torino, Lecce e Napoli e il secondo quelle con Torino, Lecce e Napoli. Assenze pesanti, ma che comunque il tecnico è riuscito ad attenuarne le conseguenze alternando i giocatori che ha avuto a disposizione e modificando anche l'assetto tattico.

Il tutto mentre in difesa la situazione resta di emergenza per gli infortuni di Marchizza e di Oyono e per l'incontro con la Juventus anche di Okoli che è stato squalificato. Si capisce dunque la preoccupazione del tecnico di cercare di recuperare qualcuno. Ieri pomeriggio la squadra è tornata in campo per la ripresa della preparazione che, come al solito, è di scarico per i canarini che hanno preso parte all'incontro, mentre il resto del gruppo è stato impegnato, dopo la fase di attivazione, in partite a tema. Per i recuperi grosse novità non dovrebbero esserci, Oyono dovrebbe saltare ancora un paio di partite mentre per Mazzitelli bene che vada Di Francesco potrebbe averlo in panchina per la partita di dopodomani. Questa mattina, intanto, nuova seduta di lavoro alla "Città dello Sport" di Ferentino.