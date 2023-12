Che questa "banda" Di Francesco potesse essere in grado di vincere contro qualsiasi avversario lo abbiamo sempre creduto. Ma che sarebbe stata così brava da riuscirci rifilando quattro gol alla squadra Campione d'Italia sul suo campo, in pochi potevamo immaginarlo. Già, perché nella gara unica degli ottavi di finale di Coppa Italia giocata allo stadio "Diego Armando Maradona", un Frosinone fantastico ha umiliato il Napoli rifilandogli un sonoro 4 a 0.

E lo ha fatto giocando una gara perfetta sotto il profilo dell'attenzione e dell'applicazione, così come piace al suo allenatore, oltre a mettere sul rettangolo di gioco le solite ottime trame. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i canarini hanno letteralmente dominato l'avversario che nel frattempo, e questo va sottolineato, sul risultato di 0 a 0 aveva messo in campo Di Lorenzo, Lobotka, Osimhen e Kvaratskhelia, e poi sotto di una rete anche Politano. E non vogliamo nemmeno stare qui ad elencare le tante assenze in casa giallazzurra. Sta di fatto che il Frosinone, dopo la conquista degli ottavi di finale della manifestazione tricolore ottenuti vincendo in casa del Torino, ora è addirittura ai quarti dove dovrà vedersersela con una tra Juventus e Salernitana.

La cronaca

Ottimo inizio del Frosinone che parte con il piglio giusto e al 2' crea la prima occasione della partita con Cheddira, che recupera palla al limite dell'area e poi va al tiro, ma la conclusione finisce sopra la traversa. Al 16' si fa vedere in avanti anche il Napoli: buona azione personale di Lindstrom che calcia dall'interno dell'area di rigore, trovando la grande risposta di Cerofolini. Tentativo in contropiede da parte dei padroni di casa al 19', ancora con Lindstrom che prova a trovare un compagno in mezzo. Sulla respinta di Okoli si avventa Simone che calcia però sull'esterno della rete. Al 22' ci prova Raspadori che va vicinissimo al vantaggio con un buon tiro di sinistro, che si infrange però sul palo esterno prima di uscire. Occasionissima Frosinone al 29': Caso scappa alle spalle di Zanoli, poi rientra e calcia da pochi passi, ma Ostigard è attento e manda in angolo.

Il Napoli trova il gol del vantaggio al 37' con Simeone, che raccoglie il regalo nato dall'errore di Okoli e poi supera Cerofolini per mettere il pallone in porta. Dopo un check del VAR, l'arbitro Abisso deve però annullare tutto per fallo di mano di Lindstrom ad inizio azione. Al 40' ci riprova Simeone con una conclusione da fuori area, deviata in angolo. I giallazzurri tornano a farsi vedere in avanti la 45' con il tiro di Garritano, che finisce però abbondantemente fuori. Nel recupero Cerofolini risponde ancora una volta presente e respinge la punizione pericolosa di Raspadori.

La ripresa

Frosinone subito in avanti al 3' del secondo tempo con il buono spunto di Cheddira, il cui sinistro è allontanato da Gollini. L'attaccante marocchino era però in fuorigioco. Un minuto più tardi ci prova anche Caso con il destro, ma Gollini risponde presente. All'8' il Napoli colpisce il secondo palo della serata con il sinistro a giro di Mario Rui, che direttamente su punizione trova il legno a negargli la gioia del gol. Al 20' passa in vantaggio il Frosinone: calcio d'angolo a rientrare di Garritano per Barrenechea, che spizza di testa trovando il palo lontano e mettendo a segno l'1-0.

I ciociari non si fermano e al 25' trovano il raddoppio con Caso, che sfrutta l'erroraccio nel retropassaggio di Di Lorenzo, si invola verso Gollini e lo batte per il 2-0. Al 28' ancora Frosinone pericoloso con Soulé che si accentra e tocca in area per Harroui, che però non riesce a controllare. Il Napoli ci prova al 29' con il cross di Di Lorenzo, che trova Kvaratskhelia, il quale di testa non riesce però a trovare la porta. Gollini salva il Napoli al 39' respingendo il destro di Gelli. Il tris arriva poco dopo, al 45' con il calcio di rigore procurato da Di Lorenzo su Gelli. Dagli undici metri va Cheddira, che non sbaglia e porta il risultato sul 3-0. È festa totale al Maradona: nel recupero arriva anche il 4-0 con il gol di Harroui, che servito da Lirola batte di nuovo Gollini con il destro e mette la firma sulla partita e sulla prima storica qualificazione del Frosinone ai quarti di finale di Coppa Italia.