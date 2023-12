Con fischio d'inizio alle ore 21 (diretta su Canale 5), questa sera il Frosinone scenderà in campo a Napoli per giocare il primo ottavo di finale di Coppa Italia della sua storia calcistica. Diciamo subito che il tecnico dei canarini ha avuto soltanto un paio di giorni per preparare l'incontro e, soprattutto, per fare la conta dei giocatori in grado di disputare l'impegnativo e atteso appuntamento che Romagnoli e compagni affronteranno per offrire una positiva prestazione con l'obiettivo di fare una grande e bella figura. E questo avverrà sicuramente, perché è anche la gara con il Napoli campione d'Italia a fornirti le motivazioni giuste per dare filo da torcere alla formazione di Mazzarri.

Senonché la sfortuna è entrata in gioco costringendo Di Francesco a fare pesanti rinunce non solo nel reparto difensivo ma anche a centrocampo e in attacco. In questa situazione emergenziale, soprattutto nel reparto arretrato, il Frosinone affronta il forte avversario in una partita che, anche con l'organico al completo, avrebbe presentato un consistente coefficiente di difficoltà in considerazione dei valori in campo. Venuta meno in parte nella formazione che scenderà in campo la componente della qualità, il Frosinone cercherà di metterci in misura maggiore tutte le altre caratteristiche che ne hanno fatto la vera sorpresa della Serie A. Insomma c'è da stare tranquilli perché, al di là del risultato, contro gli azzurri i Leoni saranno sempre quindici.

Aspetto tecnico e tattico

Provando a questo punto ad entrare più nell'aspetto tecnico e tattico della sfida di questa sera, come accennato in precedenza, della lista dei 23 convocati che nel tardo pomeriggio hanno lasciato il capoluogo ciociaro alla volta della Campania, non fanno parte ben sei calciatori: i difensori Marchizza, Oyono e Kalaj, i centrocampisti Reinier e Mazzitelli e l'attaccante Cuni. Vale a dire gli stessi canarini che già non avevano preso parte alla trasferta di sabato in campionato a Lecce, con l'aggiunta di Oyono che nella sfida del "Via del Mare" ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco dopo appena quindici minuti. Considerando che parliamo di un difensore e che per quel reparto mister Di Francesco non poteva già contare su Marchizza e Kalaj, diventa facile intuire che per ciò che riguarda il pacchetto arretrato l'allenatore del Frosinone sarà costretto a fare di necessità virtù. In che modo? Quasi certamente "inventando" un esterno di difesa, visto che anche se Monterisi fa parte della lista dei convocati non è al meglio e molto probabilmente verrà preservato per l'incontro di sabato in campionato contro la Juventus. Anche in considerazione del fatto che contro i bianconeri non ci sarà Okoli che oggi verrà squalificato per una giornata. In altre parole la linea arretrata del classico 4-3-3 di Eusebio Di Francesco, dovrebbe vedere Okoli e Romagnoli nel ruolo di centrali e Lirola occuparsi di una delle due corsie esterne. Per l'altra la scelta dovrebbe ricadere su uno tra Gelli, Garritano o Baez. Alle loro spalle, così come era accaduto nel turno precedente di Coppa Italia vinto in casa del Torino, il portiere dovrebbe essere Cerofolini. Passando al centrocampo, probabile che venga dato inizialmente un po' di riposo a Barrenechea e che quindi sarà Bourabia ad agire nel ruolo di regista. Ai suoi lati due tra il già citato Gelli, Lulic, Brescianini e Harroui. In attacco, infine, si dovrebbe vedere un tridente del tutto diverso rispetto a quello di Lecce. A comporlo, invce, di Soulé Kaio Jorge e Ibrahimovic, dovrebbro esserci Baez o Garritano, Cheddira e Caso.