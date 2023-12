«Con il Lecce voglio mettere in campo i giocatori che riterrò nelle condizioni migliori per poterla affrontare. Come usciremo sabato da quella partita valuteremo la migliore formazione per martedì. Dal giorno successivo penseremo alla Juventus». Sono parole pronunciate da Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita di "Via del Mare". Pur nei momenti di criticità il tecnico non perde mai la bussola cercando la via migliore per superare i problemi che in seno alla squadra invece di attenuarsi aumentano al punto tale da pensare: come è uscita la formazione giallazzurra dall'incontro con il Lecce per pensare alla gara di Napoli.

Sicuramente non bene dal punto di vista del morale, addirittura male sotto l'aspetto della disponibilità che offre l'organico. E allora aggiungiamo che nel Frosinone continua a piovere sul bagnato. Il tecnico, infatti, oltre agli infortunati Marchizza, Mazzitelli, Reinier e Kalaj, non potrà contare per la gara di domani in Coppa nemmeno su Oyono e, con tutta probabilità su Monterisi. E per la partita con la Juventus nemmeno su Okoli che verrà squalificato. Ma della gara contro i bianconeri vogliamo parlarne dopo quella con il Napoli, rispettando la filosofia del buon Difra.

Tutti sappiamo che Oyono ha riportato durante una seduta della settimana scorsa un problema che aveva messo in dubbio la sua presenza a Lecce, così come quella di Monterisi a causa della caviglia sinistra "gonfia il doppio di quella normale". A Lecce quest'ultimo è rimasto in panchina mentre Oyono è entrato in campo e vi è rimasto purtroppo solo 15 minuti. Una botta o un pestone al piede destro lo hanno messo fuori uso al punto che nella corso della giornata odierna il giovane difensore sarà sottoposto agli accertamenti strumentali per valutare l'entità del problema che lo costringerà a restare a riposo forzato per alcune gare. Tutto questo alla vigilia dell'incontro degli ottavi di finale (mai raggiunti dal Frosinone nella sua storia) di Coppa Italia in casa del Napoli.

Emergenza in difesa

L'allenamento di oggi dovrebbe fare un po' più chiarezza sulla situazione infermeria, ma contro il Napoli il reparto difensivo sarà comunque in emergenza. Di Francesco potrà contare su Okoli, chiedere gli straordinari a Romagnoli e a Lirola. Out Oyono, resta Monterisi con il problema della caviglia e il giovane Lusuardi che potrebbe tornare utile per un cambio. A questo punto Di Francesco o decide di affidarsi ancora a Monterisi, oppure dovrà inventarsi un quarto difensore tra Gelli, Baez e Garritano, facendo così le prove anche in vista della partita successiva con la Juve, quando non avrà Okoli. Insomma una situazione, come detto, di vera e propria emergenza in un momento molto importante del campionato. Per fortuna dei giallazzurri il vantaggio sulla zona retrocessione è rimasto di sette punti dopo gli esiti delle gare in cui erano impegnati Empoli, Verona. A questo punto, ci tornano alla mente alcune parole dette da Eusebio Di Francesco dopo la gara di Lecce. Il tecnico non affida mai le sue parole al vento ed allora ve le ricordiamo: «Dobbiamo tirare su le maniche e pensare che nella prossima trasferta dovremo riprovarci. Io so che squadra ci sarà in campo e da dove veniamo. E per questo dico che a volte possiamo incappare in certi errori».