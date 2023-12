Il solito Frosinone da trasferta. Gioca a viso aperto e quantomeno alla pari dell'avversario, crea situazioni importanti, ma poi torna casa a mani vuote punito in particolare da errori a dir poco evitabili. Nella gara di Lecce, persa per 2 a 1, il mea culpa deve farlo, purtroppo, il portiere Turati. Gravissimo doppio errore in occasione dell'1 a 0 dei padroni di casa e tante responsabilità anche in occasione del 2 a 1 dei salentini arrivato all'ultimo minuto.

Il tiro di Ramadani è stato scagliato da trenta metri e anche se leggermente deviato da Monterisi, per il portiere del Frosinone c'era modo e tempo per evitare la rete. E, invece, il Frosinone torna a casa a mani vuote e contro la Juventus sabato prossimo dovrà fare a meno di Okoli che verrà squalificato. Una bella tegola considerando che in difesa mancheranno già Marchizza e quasi certamente Oyono.

La cronaca

Dopo dieci minuti il Lecce passa in vantaggio. Come detto, doppiamente colpevole Turati che prima regala il pallone a Banda sul rinvio e poi si fa sorprendere sul primo palo da Piccoli, che servito dal compagno, incrocia con il sinistro e porta il risultato sull'1-0. Al 18' l'arbitro Zufferli concede calcio di rigore ai giallazzurri per un contatto tra Gendrey e Brescianini in area, poi revocato in seguito all'on field review. Grande ripartenza del Frosinone al 25' con Ibrahimovic bravo a saltare un paio di avversari e poi a servire Soulé che però con il sinistro non riesce a far male a Falcone dalla lunga distanza.

È ancora Brescianini, il migliore della prima frazione del Frosinone, a creare problemi al 29' a Falcone che deve superarsi sulla buona conclusione di destro del numero 4 giallazzurro. Da sviluppi di calcio d'angolo, al 31' Blen colpisce e atterra Monterisi che lo aveva anticipato. Dopo la revisione del VAR, Zufferli assegna il calcio di rigore trasformato da Kaio Jorge. Torna a farsi vedere in avanti il Lecce al 39' con il sinistro di Banda che da pochi passi spara alto, ma nel recupero è il Frosinone ad andare vicino al vantaggio con un buono spunto di Soulé che serve Ibrahimovic. La conclusione del tedesco finisce però di poco larga.

La ripresa

La prima occasione della ripresa è del Lecce con la grande botta da fuori di Strefezza, che è però sventata in angolo da Turati al 5'. Al 10' spreca invece il Frosinone con il colpo di testa di Kaio Jorge che, trovato in area dal cross di Brescianini, non riesce da pochi passi a dar forza al pallone e a far male a Falcone. Buona accelerazione di Banda sulla sinistra all'11' con il cross rasoterra che è ben allontanato dalla difesa ciociara. Nuova grandissima occasione per il vantaggio del Frosinone al 17' con l'errore di Blin che dopo il cross di Lirola accomoda il pallone a Soulé: l'argentino però colpisce male di destro e la palla finisce sul fondo.

Al 22' Banda recupera un pallone, poi accelera ed entra in area ma ancora una volta non calcia bene. Al 24' ci provano i padroni di casa con il buon cross di Ramadani che trova Oudin, il cui tiro ravvicinato di testa è però facile preda di Turati. Al 26' Banda trova di nuovo il legno a negargli il gol, ma anche in questa occasione il gioco era fermo per fuorigioco di partenza. Contropiede pericoloso dei padroni di casa al 32' con il pallone recuperato da Sansone che al limite dell'area serve Piccoli, ma l'attaccante giallorosso calcia alto da pochi metri.

Sullo stesso asse Sansone-Piccoli, i padroni di casa si procurano una nuova chance al 34' ma Okoli è bravo a disturbare il tiro che finisce di molto sopra la traversa. Al 37' sfiora invece il palo Harroui, che libera il sinistro dopo aver ricevuto palla al limite dell'area. Cross interessante del Lecce al 41', ma Lirola è attento ad intervenire e a sventare il pericolo. A un minuto dalla fine tornano avanti i padroni di casa con il destro dai 30 metri di Ramadani che sorprende Turati dopo la deviazione di Monterisi e si insacca per il 2-1. Il Frosinone prova a pareggiarla nel recupero con il cross di destro di Soulé che trova in area Cheddira, ma il suo colpo di testa è troppo debole per impensierire Falcone.

