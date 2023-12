Sesta sconfitta fuori casa per i canarini che allo stadio "Via del Mare" non invertono il trend. Lecce-Frosinone finisce 2 a 1, con la squadra salentina che supera quella ciociara e si porta a 20 punti. Roberto Piccoli segna all'undicesimo minuto. Il Frosinone pareggia con la rete di Kaio Jorge al 33' su rigore, ma nella ripresa il gol di Ylber Ramadani al minuto 89 regala la vittoria ai padroni di casa.