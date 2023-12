Con fischio d'inizio alle ore 15, il Frosinone è atteso questo pomeriggio dalla sfida sul campo del Lecce. Finalmente, almeno sulla carta, una trasferta più alla portata della formazione canarina dopo che nelle ultime cinque gare giocate lontano dallo "Stirpe", fatta eccezione per la partita di Cagliari, ha affrontato quattro delle prime cinque attuali formazioni della graduatoria generale. Nell'ordine Roma, Bologna, Inter e Milan, contro le quali è tornato a casa sempre a mani vuote.

E allora ecco che oggi nell'incontro in programma allo stadio "Via del Mare", per i ragazzi di mister Di Francesco si presenta l'occasione di invertire il trend esterno dell'ultimo periodo e, magari, sfatare anche il tabù trasferta (nessuna vittoria lontano dalla Ciociaria fino a questo momento visto che nelle prime due partite contro Udinese e Salernitana erano arrivati altrettanti pareggi). Detto ciò, va anche sottolineato che quella contro il Lecce resta comunque una partita molto difficile. Sia perchè l'avversario ha fin qui dimostrato di potersela giocare contro qualsiasi squadra, sia per il clima sicuramente caldo che i giallazurri troveranno questo pomeriggio a "Via del Mare". Non a caso dei diciassette punti che il Lecce vanta in classifica, più del doppio li ha conquistati sul terreno di gioco amico (12).

Aspetto tecnico e tattico

Premesso ciò, è certo comunque che il Frosinone ha tutte le carte in regola per poter puntare all'impresa. E questo nonostante le tante assenze con le quali ancora una volta dovrà fare i conti mister Di Francesco. A casa sono rimasti Marchizza, Mazzitelli, Reinier e Kalaj, ma poi ci sono anche da valutare le condizioni di Monterisi e Oyono, entrambi alle prese con un problema alla caviglia. Non a caso, ieri pomeriggio l'allenatore del Frosinone ha deciso di non comunicare la lista dei convocati (lo farà questa mattina), proprio per vedere fino alla fine se della stessa potranno fare parte anche i due difensori.

In caso contrario, diventa praticamente impossibile capire chi potrebbe giocare nel ruolo di esterno di difesa visto che, Lirola a parte, in rosa non c'è un altro laterale di fascia oltre i due infortunati. Detto dell'emergenza difesa, per quanto riguarda centrocampo e attacco le cose stanno sicuramente meglio. In mediana, rispetto all'ultima partita pareggiata in casa contro il Torino, torna disposizione Barrenechea che con i granata era squalificato e, non ultimo, sono migliorate le condizioni di Harroui e Gelli. In avanti, invece, a parte Cuni che non è al 100% ma potrà comunque essere utile a gara in corso, per il resto tutti a disposizione.

Provando a questo punto a ipotizzare il possibile undici anti Lecce, davanti a Turati la difesa sarà composta da Lirola, Okoli e Romagnoli oltre, si spera, a uno tra Oyono e Monterisi. A centrocampo dovrebbero agire Brescianini, Barrenechea e Gelli, mentre per quel che riguarda il tridente offensivo, Soulé e Ibrahimovic dovrebbero essere gli esterni con uno tra Cheddira o Kaio Jorge punta centrale.