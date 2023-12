Per Di Francesco quella di oggi sarà una rifinitura importante perché ci saranno da valutare le condizioni di due difensori che, in caso di forfait manderebbero ancora di più in emergenza un reparto già contato nei suoi uomini. Si tratta di Monterisi e di Oyono.

«Monterisi non si è allenato ancora con la squadra - ha detto il tecnico in conferenza stampa e la prossima sarà una seduta importante augurandomi di averlo almeno a disposizione. Premesso ciò voglio fargli i complimenti per essere rimasto in campo 95' contro il Torino nonostante la caviglia che, tra il primo e il secondo tempo, era il doppio di quella normale. Mazzitelli, invece, non sarà certamente tra i convocati. La speranza è riaverlo con la Juve».

Oyono e Lirola rispettivamente a destra e a sinistra o viceversa? Dipenderà dagli avversari che si troveranno di fronte?

«Dipenderà anche da questo - ha precisato - ma penso che Oyono sia più abituato a giocare a sinistra. Comunque ha avuto un piccolo problema che bisognerà valutare. In difesa siamo striminziti e mi auguro di poterlo schierare».

Una partita alla volta

Come gestirà le tre gare nella prossima settimana con Kaio Jorge che contro la Juventus vorrà stare in campo? La risposta.

«Partiamo dal fatto che la decisione di chi gioca e non gioca spetterà al tecnico. La prossima partita è la più importante. Poi avremo la gara di Coppa con il Napoli, dove vogliamo fare grande figura. Solo dopo di allora penseremo alla Juve. A Lecce manderò in campo chi sarà nella condizione migliore. Da come ne usciremo, valuteremo la migliore formazione da schierare a Napoli e il giorno successivo, infine, penseremo alla Juventus».

Dopo avere espresso un giudizio positivo sulla crescita di Brescianini, che gli ricorda il Di Francesco calciatore, il tecnico è tornato a parlare dei singoli e in particolare delle attuali condizioni di Harroui, Gelli e Lirola.

«Tutti e tre si sono allenati molto bene. Ho gestito di più il difensore per la scelta forzata in quel ruolo. Sono molto contento degli allenamenti di Harroui».

Ovviamente si è parlato anche del prossimo avversario.

«Faccio i complimenti a D'Aversa, è delle mie parti, siamo amici e giochiamo insieme a Padel. Sta facendo un grande lavoro perché in poco tempo è riuscito a dare alla squadra una identità precisa».

Obiettività e faziosità

Se gli era rimasto un sassolino nella scarpa, Di Francesco lo ha tolto rispondendo alla domanda se la squadra può risentire o meno delle conseguenze determinate dal gran parlare degli errori arbitrali dopo la gara con Torino per passare come squadra che riceve favori dai direttori di gara.

«Non mi avete mai sentito parlare degli arbitraggi. In quello che ho letto c'è stata tanta faziosità. Io cerco di essere sempre obiettivo. Ho letto anche che il Torino è rimasto al palo. Con un tiro da 30 metri. Noi ne abbiamo presi dieci di pali. Vediamo invece le occasioni del Torino e del Frosinone. Quello che ci siamo guadagnati sul campo lo abbiamo conquistato attraverso un duro lavoro».