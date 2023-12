Nessuna buona nuova dalla seduta di allenamento svolta ieri pomeriggio dal Frosinone che continua a preparare il prossimo impegno di campionato: dopodomani alle 15 in casa del Lecce. I giallazzurri si sono ritrovati come sempre alla "Città dello Sport" di Ferentino, e hanno aperto l'allenamento con il classico riscaldamento. Poi Di Francesco e il suo staff hanno impegnato l'intera rosa in alcune esercitazioni tecniche e tattiche. Unico assenze Marchizza, che dovrà stare fuori almeno altri tre o quattro mesi dopo l'operazione al retto femorale alla quale si è sottoposto lunedì in Finlandia. Per il resto Mazzitelli ha proseguito con il lavoro personalizzato e Reinier con quello differenziato.

Solo terapie, invece, per Monterisi, che il giorno precedente aveva svolto differenziato. In altre parole la situazione del difensore, alle prese con un brutto colpo alla caviglia subìto domenica nella gara contro il Torino, non migliora ancora e a questo punto la sua presenza a Lecce resta sempre più in dubbio. Il suo eventuale forfait peserebbe molto in casa giallazzurra, visto e considerato che per quanto riguarda il pacchetto arretrato mister Di Francesco potrà contare soltanto su quattro calciatori: Lirola, Oyono, Okoli e Romagnoli. In ogni caso, con tre giorni ancora a disposizione, è chiaro che si proverà il possibile per recuperare, quantomeno per la panchina Monterisi, che dal suo canto farà di tutto (è un ex), per essere a disposizione.

Ipotesi formazione

Provando allora a capire quello che potrebbe essere lo schieramento iniziale di sabato, davanti al portiere Turati dovrebbero esserci, come detto, gli unici difensori attualmente a disposizione. Lirola si occuperebbe della corsia di destra, Oyono a sinistra e Okoli-Romagnoli coppia di centrali. Molto più vasta, per fortuna del Frosinone, la scelta per quanto riguarda il centrocampo. Con Barrenechea che torna a disposizione dopo il turno di squalifica e si riprenderà il posto in regia, i suoi compagni di reparto potrebbero essere Brescianini e Gelli, ma senza dimentica uno scalpitante Harroui sempre più pronto al rientro in campo. Oltre, chiaramente, a Bourabia e Garritano. Per ciò che concerne il tridente offensivo, scontata la presenza di Soulé sulla fascia di destra. A sinistra Ibrahimovic appare come sempre in vantaggio nei confronti di Baez, mentre per il ruolo di punta centrale sono ben tre i giallazzurri in lizza per quell'unica maglia: Kaio Jorge, Cuni e Cheddira.

Biglietti per la Coppa Italia

Tre giorni dopo la partita di campionato a Lecce, il Frosinone tornerà in campo per lo storico ottavo di finale di Coppa Italia in programma martedì alle 21 in casa del Napoli. E a tal proposito ieri alle 15 ha preso il via la vendita per quel che concerne il settore ospiti del "Maradona". Resterà aperta fino alle 19 di lunedì 18 dicembre e il costo del tagliando è stato fissato in 20 euro. Potranno essere acquistati solo nelle ricevitorie del circuito TicketOne di Frosinone e provincia. L'ingresso riservato alla tifoseria ospite è il Gate 26. Il club di Viale Olimpia ha anche comunicato che è possibile scaricare la guida con tutte le informazioni necessarie riguardanti il settore ospite: guida settore ospiti. Per ciò che riguarda infine l'introduzione di striscioni, tamburi o megafoni è necessario compilare ed inviare a slo@frosinonecalcio.com il modulo scaricabile al seguente link: moduli.