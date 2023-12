L'incontro che il Frosinone ha pareggiato con pieno merito con il Torino ha lasciato il segno sulla caviglia destra di Ilario Monterisi che ancora ieri pomeriggio, quando la squadra è tornata a sostenere la prima vera seduta di preparazione alla gara di Lecce, era ancora gonfia. Quindi il difensore è stato costretto a svolgere un lavoro differenziato ed è in forte dubbio per la gara contro il Lecce.

Ieri mattina la squadra è stata impegnata, dopo la fase di attivazione, nel lavoro atletico e nelle esercitazioni tecnico tattiche concluse da una partitella a tema. Personalizzato per Mazzitelli, mentre Reinier, Kalaj e Monterisi si sono allenati a parte. Per tornare sul giovane difensore c'è da aggiungere che ha ricevuto nella fase finale della partita una botta sulla caviglia le cui conseguenze saranno valutate di giorno in giorno, anche in base alle risultanze degli accertamenti strumentali ai quali dovrà sottoporsi. Al momento per la trasferta di Lecce è più no che sì con il Frosinone che rischia di tornare ad essere contato nel reparto difensivo e a tornare nella situazione pre recupero di Lirola. Con il difensore spagnolo nella condizione migliore, il tecnico avrebbe la possibilità di schierare contro i salentini la difesa con Lirola e Oyono terzini e con Romagnoli e Okoli.

Rendimento di Monterisi

Il difensore, che compirà 22 anni il prossimo 19 dicembre, ha fatto registrare tredici presenze per 962' e due in Coppa Italia per 210'. Dopo il positivo campionato di Serie B, Monterisi si è guadagnato il posto da titolare in undici partite, nove delle quali è stato in campo dal primo al novantesimo e passa minuti. È subentrato soltanto nelle gare con la Fiorentina e il Genoa, mentre è rimasto in panchina negli incontri di Salerno e di Bologna. Segnando addirittura due gol che sono valsi i sei punti del duplice 2 a 1 con Atalanta e Genoa.

Dalla Juventus

Soulé ed Barrenechea resteranno giallazzurri fino al termine della stagione in corso. Lo ha precisato il ds della Juventus Giovanni Manna durante la cerimonia dell'Ussi del Piemonte, nel corso della quale il dirigente bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato della Juventus. Manna ha smentito categoricamente il ritorno anticipato dei due giovani calciatori del Frosinone nel club bianconero.

Il Lecce di D'Aversa

In classifica è a stretto contatto di gomito con i canarini. Diciannove i punti del Frosinone, due di meno quelli del Lecce. La formazione di D'Aversa ha conquistato la maggior parte di punti del suo bottino nelle otto gare giocate in casa. Concluse con tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. Dodici punti che lo collocano nella speciale classifica dei risultati conquistati in casa e in trasferta al quindicesimo posto, undici in meno del Frosinone che allo Stirpe ha messo a segno un brillante 17/24 punti a disposizione. Diverso è il discorso per le partite giocate in trasferta dalla quali il Lecce ha incassato cinque punti, tre in più del Frosinone. In conclusione il Lecce ha avuto un avvio di campionato sprint con 11 punti nelle prime cinque partite grazie ai successi su Lazio, Salernitana e Genoa e ai pareggi con Fiorentina e Monza in trasferta. Poi però ha rallentato la corsa tanto è vero che nelle restanti dieci partite ha conquistato soltanto sei punti. Insomma la formazione del Salento non ha più vinto dalla partita con il Genoa del 22 settembre scorso. Poi sei pareggi e quattro sconfitte.