È stato indubbiamente un buon Frosinone quello che, nonostante le numerose e importanti assenze, ha chiuso con il risultato di 0 a 0 la gara interna contro il Torino. La formazione di mister Di Francesco ha provato in maniera costante a sbloccare il risultato andandoci vicinissimo in almeno tre occasioni, ma anche l'undici di Juric ha sfiorato in un paio di circostanze il vantaggio. Alla fine, quindi, un pareggio giusto e per i giallazzurri un punto che può essere archiviato in maniera positiva.

La tattica

Per la sfida contro i granata il tecnico dei canarini deve fare, come da diverse settimane a questa parte, di necessità virtù alla luce delle numerose assenze. Questa volta Di Francesco non può contare, oltre che sul solito Kalaj, anche su Mazzitelli, Reinier e Marchizza, tutti ou per infortunio e su Barrenechea squalificato. Gelli e Lirola non sono al meglio, anche se il primo viene comunque schierato nella formazione iniziale. Per il resto, alla luce probabilmente anche della bella e vincente prestazione messa in campo contro il Torino poco più di un mese fa, l'allenatore dei giallazzurri decide di abbandonare inizialmente il suo classico 4-3-3 per affidarsi a una difesa a tre ma come sempre dinamica e pronta a volte a diventare a quattro. Centrocampo a quattro, quindi, e solito tridente offensivo.

Sostituendo i nomi ai numeri, davanti al portiere Turati, a comporre il terzetto di difensori centrali ci sono Monterisi, Romagnoli e Okoli. In mediana Gelli e Brescianini agiscono al centro, con ai loro lari lati Garritano a destra e Oyono a sinistra. In avanti, infine, Soulé si occupa della corsia di destra, Ibrahimovic di quella di sinistra, mentre al centro c'è l'esordio dal primo minuto dell'ex Juve Kaio Jorge.

La cronaca

Parte forte il Torino che al 2' va vicino al vantaggio. Angolo dalla sinistra e perfetto stacco aereo a centro area di Zapata che incrocia sul palo lontano con la sfera esce di poco. Con il passare dei minuti il Frosinone alza il suo baricentro e crea diverse opportunità per passare in vantaggio. Al quarto d'ora Gelli ruba palla a Ricci e serve Kaio Jorge che dribbla Buongiorno che lo mette giù in piena area. Per il mediocre Massimi e tutto regolare, ma viene richiamato dal var che, però, una volta segnalato che il fallo del capitano dei granata sul brasiliano c'è tutto, decide anche che l'intervento precedente di Gelli su Ricci non è regolare e il gioco riprende con una punizione a favore dei piemontesi.

Al 23' solo un grande intervento d'istinto da parte di Milinkovich Savic evita che il bel colpo di testa di Kaio Jorge, su perfetto assist di Gelli, vada a segno. Alla mezz'ora ciociari di nuovo vicini al vantaggio. Vicino alla bandierina Kaio Jorge ruba palla al portiere granata e poi mette in mezzo all'area un pallone sul quale arriva Garritano che apre il piatto destro alla ricerca del palo lontano ma la sfera termina fuori. Il primo tempo si chiude con una occasione per parte. Al 43', da sviluppi di corner, Garritano calcia dal limite e il pallone deviato si alza a campanile davanti a Monterisi che a due passi dalla porta avversaria non riesce però a colpirlo. La risposta degli ospiti, come detto, è immediata, con Ilic che al 45' colpisce il palo con un bel diagonale dal limite dell'area.

La ripresa

Il secondo tempo, così come il primo, si apre al 4' con Zapata che sfiora il gol. Anche questa volta immediata la replica del Frosinone. Due minuti più tardi, infatti, Garritano per Ibrahimovich che mette Kaio Jorge solo davanti a Milinkovic; l'ex Juve incrocia bene il tiro, ma il portiere serbo compie un altro intervento prodigioso. Al 24' Ibrahimovic viene servito in maniera perfetta a centro area, ma sbaglia incredibilmente lo stop e quando calcia il suo tiro viene ribattuto. Due minuti più tardi, infine, ottimo intervento di Turati che blocca a terra una conclusione ravvicinata di Zapata.