Nessun gol e la partita tra il Frosinone e il Torino finisce 0 a 0. Allo stadio "Stirpe" diverse le occasione per entrambe le squadre. In avvio si rende subito pericoloso Zapata, poi ci provano Buongiorno e Kaio Jorge. Alla mezz'ora grande occasione per il Frosinone con Garritano. Ma il risultato non si schioda. Alla fine 5 i minuti di recupero. Il Frosinone però non riesce a strappare i tre punti.