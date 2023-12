Ennesima gara di assoluta difficoltà, ma in fondo di facili nel campionato di Serie A non ne esistono affatto, quella che oggi (fischio d'inizio alle ore 12,30) vedrà il Frosinone ospitare allo stadio "Benito Stirpe" il Torino. Una formazione di grande fisicità, quella granata, contro la quale ci sarà bisogno che in campo scendano i soliti "Leoni" delle gare interne. Quelli che, tanto per intenderci, fatta eccezione per la partita d'esordio contro il Napoli, nelle seguenti sei sfide giocate sul terreno di gioco amico hanno ottenuto ben sedici punti frutto di cinque successi e un pareggio.

Uno score che in questo momento vale a i giallazzurri il secondo posto (insieme a Inter, Roma e Bologna) alle spalle soltanto della Juventus, nella classifica inerente le partite casalinghe. E, chiaramente, per provare a mettere in atto l'ennesima impresa di questo campionato, il Frosinone sarà come sempre sostenuto da uno stadio "Benito Stirpe" vicino al sold out. Pronto a diventare il solito dodicesimo uomo in campo. Per ciò che riguarda il Torino, che nella graduatoria generale vanta un solo punto in più rispetto ai ciociari, lontano da casa ha alternato buone prestazioni come in occasione dei successi di Salerno e Lecce, ad altre sicuramente meno importanti. Ma, soprattutto, nelle ultime uscite ha dimostrato una ottima condizione fisica, e sappiamo che per le squadre di Juric questo aspetto è di fondamentale importanza.

Aspetto tecnico e tattico

Una gara, comunque, aperta a qualsiasi risultato e con il rammarico in casa canarina di non poterla affrontare con tutta la rosa a disposizione. Per l'occasione, infatti, il tecnico Di Francesco dovrà rinunciare agli infortunati Marchizza, Reinier, Mazzitelli e Kalaj, oltre alla squalificato Barrenechea. Se tutto ciò non dovesse bastare, della lista dei convocati fanno parte Lirola e Gelli che, però, non sono al meglio e difficilmente faranno parte della formazione iniziale. Formazione iniziale, che per diverse scelte riguardante gli uomini dipenderà dal modulo tattico scelto dall'allenatore del Frosinone. Alla luce della buona prestazione, oltre che vincente, di un mese a fa in casa dei granata nei sedicesimi di Coppa Italia, non si può escludere a priori che, così come era accaduto nella sfida dello stadio "Olimpico Grande Torino", Di Francesco possa optare per una difesa a tre seppure dinamica e quindi in grado di diventare a quattro a seconda dei momenti della partita. A questo punto, senza provare ad addentrarsi troppo in quelle che potranno essere le scelte iniziali di mister Di Francesco, ci limitiamo a dire che, modulo a parte, sono sette i giallazzurri che in questo momento possono essere considerati certi di partire dall' inizio. Vale a dire il portiere Turati, i difensori Monterisi, Okoli, Romagnoli e Oyono, i centrocampisti Brescianini e Bourabia e la punta esterna Soulé.