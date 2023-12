Dopo Okoli, Gelli e Brescianini, dopo Harroui, anche Pol Lirola è tornato a disposizione di Eugenio Di Francesco per la partita impegnativa e importante contro il Torino. Nella seduta di ieri mattina il difensore ha concluso il lavoro personalizzato per tornare ad allenarsi completamente in gruppo. In questo ultimo periodo l'ex Sassuolo era stato costretto da un problema muscolare a saltare le ultime due gare con il Genoa e il Milan dopo averlo accusato al 10' della ripresa dell'incontro con l'Inter. Dopo poco più di tre settimane di allenamenti personalizzati, Lirola, come detto, è tornato in gruppo a contatto di gomito dei suoi compagni di squadra per effettuare lo stesso lavoro.

Dunque nella penultima seduta settimanale di preparazione alla prossima gara la squadra è stata impegnata nelle esercitazione tecnico tattiche concluse da una serie di calci piazzati. Non vi hanno partecipato Mazzitelli, che ha continuato a svolgere lavoro personalizzato, mentre Kalaj e Reinier hanno svolto un allenamento differenziato. Terapie, infine, per Marchizza. Stamane è in programma la seduta di rifinitura che servirà al tecnico per verificare le condizioni dei singoli. In particolare quelle di Mazzitelli che potrebbe entrare nell'elenco dei convocati.

Ipotesi di formazione

Con il recupero dei difensori Okoli e Lirola e dei centrocampisti Gelli, Brescianini e Harroui sono ovviamente aumentate le soluzioni riguardanti la formazione da schierare inizialmente in campo. E di conseguenza è tornato alla ribalta per il mister il problema (si fa per dire) delle scelte. Per qualcuna Di Francesco, attenderà i consigli che gli darà la notte che precede la partita? Anche nella seduta di ieri il tecnico ha provato alcune soluzioni riguardanti, appunto, l'assetto iniziale ponendo a centrocampo Bourabia nel ruolo di regia in sostituzione dello squalificato Barrenechea.

Con le due mezze ali Brescianini e Gelli per completare il centrocampo a tre. Dietro la difesa schierata con Turati in porta e i quattro difensori Monterisi, Romagnoli, Okoli e Oyono. In avanti Soulè e Ibrahimovic sugli esterni con punta centrale Cuni o Cheddira. Lirola non è rimasto a guardare, coprendo il ruolo di terzino destro al posto di Monterisi che, in questo caso, entrerebbe in ballottaggio con Romagnoli per giocare al fianco di Okoli. Ma lo spagnolo potrebbe essere itilizzato anche come quarto di centrocampo con i mediani Brescianini e Gelli e con Oyono a sinistra.

In questo caso la difesa si schiererebbe a tre con Romagnoli e i due braccetti Monterisi e Okoli. Soulé, Cuni o Cheddira e Ibrahimovic in avanti. Si tratta, comunque, di ipotesi perché alla fine a contare sarà la formazione vera che il tecnico manderà in campo al fischio dell'arbitro Luca Massimo di Termoli alla quarta direzione di gara dei canarini.

Sugli spalti

Biglietti esauriti per le due curve, restano ancora disponibili per i tifosi giallazzurri 1200 tagliandi, nella maggior parte riguardanti la Tribuna Est. I tifosi ospiti erano 750 ma avranno tempo per acquistare il tagliando di ingresso allo "Stirpe" fino alle ore 19 di oggi. Per i supporter del Leone botteghini dello stadio aperti nella mattinata di domani.