Pomeriggio di lavoro per il Frosinone di Eusebio di Francesco senza novità di rilievo e, quindi, svolto nella massima normalità anche per quanto riguarda il grande impegno che la squadra ci mette quando è chiamata a scendere in campo per gli allenamenti di preparazione agli incontri di campionato. E in modo particolare in vista del prossimo (domenica allo "Stirpe" ore 12,30) contro il Torino sicuramente molto difficile ed importante ai fini della classifica. Dopo la fase di attivazione, il programma prevedeva le esercitazioni tecnico tattiche e una partitella a tema che ha interessato la maggior parte dei canarini.

Mazzitelli e Lirola hanno svolto un allenamento personalizzato, Kalay e Reinier, sono stati impegnati in un lavoro differenziato e, infine, Marchizza si è sottoposto alle terapie prescritte. Per quanto riguarda Gelli ha saltato, ma solo pre precauzione, la partitella. Oggi nuovo allenamento sempre al mattino.

Ipotesi di formazione

La decisione più problematica per Di Francesco sarà quella di sostituire lo squalificato Barrenechea che, ad eccezione della gara del debutto con il Napoli (dove è subentrato negli ultimi cinque minuti), ha poi sempre giocato da play del centrocampo giallazzurro. Non potendo impiegare nel ruolo Mazzitelli, non ancora pronto per tornare titolare nella formazione iniziale, il tecnico sta provando alcune soluzioni per scegliere quella che riterrà la più idonea per fronteggiare il Torino. In particolare Di Francesco potrebbe decidere per il centrocampo a tre con Bourabia centrale e con Brescianini e Gelli ai suoi lati. Dietro la difesa a quattro con i terzini Monterisi a destra e Oyono a sinistra e con i centrali Okoli e Romagnoli. In avanti il tridente offensivo con Soulè e Ibrahimovic esterni e con Chedira, Cuni o Kaio Jiorge punta centrale. Ma il tecnico dei canarini potrebbe tornare anche al centrocampo a due che ha impiegato propri nella partita di Coppa vinta contro il Torino. Nel qual caso il Frosinone potrebbe scendere in campo con Turati tra i pali, Monterisi, Romagnoli e Okoli centrali difensivi, mediana a quattro con Oyono a destra, Garritano o Baez a sinistra e con i due mediani Brescianini e Gelli. Quindi i tre attaccanti di cui abbiamo già detto.

Lo "Stirpe" verso il sold out

Sugli spalti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Restano a disposizione dei tifosi giallazzurri soltanto 1.300 tagliandi. Questo il dato intorno alle ore 18 di ieri. Per quanto riguarda il settore ospiti, i biglietti rimasti a disposizione dei supporter del Toro erano poco più di 350. Tornando agli altri settori, i tagliandi rimasti ancora invenduti della Tribuna Centrale e Laterale erano 250, per la Tribuna Est restavano vuoti poco più di mille sedili. Mentre i tifosi ospiti avranno tempo fino alle ore 19 di domani per acquistare il biglietto, per quelli del Leone anche domenica mattina saranno aperti botteghini dello "Stirpe". Comunque, come dicevamo, la partita avrà una cornice di pubblico molto consistente. Significa che è sentita ed anche molto importante e incerta. Il Frosinone cercherà di mettere la freccia per il sorpasso dei granata, conquistando la sesta vittoria nel fortino di Viale Olimpia; il Torino scenderà in campo per prendersi la rivincita della sconfitta interna subìta nella gara unica dei sedicesimi di finale in Coppa Italia, poco più di un mese fa.