Si allunga l'elenco dei canarini recuperati da infortuni per la difficile e importante partita con il Torino. Dopo Okoli, Gelli e Brescianini, Di Francesco potrà contare anche su Harroui che ieri si è allenato in gruppo tornando a completa disposizione del tecnico. Di contro gli esami strumentali effettuati da Reinier hanno accertato un problema al flessore della gamba sinistra che lo costringerà al riposo forzato almeno per le prossime due partite. Ieri mattina la squadra è tornata sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per effettuare la seconda seduta di preparazione alla gara di domenica contro i granata. Il programma prevedeva, dopo la fase di attivazione, lavoro in palestra e in campo e una serie di esercitazione tecnico tattiche concluse da una partita a tema.

Harroui, come detto, ha lavorato in gruppo, mentre Marchizza si è sottoposto alle terapie prescritte. Allenamento personalizzato per Mazzitelli e Lirola e differenziato per Kalaj e Reinier. Oggi pomeriggio nuova seduta sempre a Ferentino. Quello di Harroui è un recupero molto importante. Non ultimo alla luce degli impegni che attendono il Frosinone fino al termine del girone di andata. Il centrocampista è rimasto infortunato subito dopo il pareggio di Udine del 2 settembre scorso. A causa della frattura del quinto metatarso del piede destro il centrocampista è stato costretto a saltare undici gare.

Tour de force

Un mese ancora per arrivare al giro di boa di un campionato che ha visto il Frosinone nelle vesti di matricola in grado di fare parlare di sé in termini positivi anche quando è tornata a casa sconfitta nel risultato ma non in fatto di gioco e di atteggiamento in campo anche contro avversari tra i più blasonati. È successo cinque volte oltre la partita del debutto allo "Stirpe" con il Napoli, ma Mazzitelli e compagni hanno trovato sempre la forza e il carattere necessari per tornare a vincere con prestazioni degne di nota. È accaduto sempre nel fortino del "Benito Stirpe", che il Torino cercherà di espugnare domenica prossima e che la formazione di Di Francesco difenderà ancora mettendoci tutto quanto possiede in fatto di entusiasmo e di voglia di andare sempre avanti in cerca del successo pieno. Quello con il Toro sarà il primo incontro dei sei, Coppa Italia compresa, che attendono i canarini fino al giro di boa del campionato.

Tutti nel giro di un mese carico di importanza ai fini della classifica. Dopo la gara con i granata di Juric, il Frosinone dovrà recarsi a giocare sul campo di Via Del Mare di Lecce dove troverà un avversario sicuramente tosto che, comunque, ha due punti in meno. Quindi il 19 dicembre la Coppa al "Maradona" con il Napoli, il 23 si tornerà allo "Stirpe" per affrontare la Juventus. Il 29 dicembre di nuovo all'Olimpico di Roma ma contro la Lazio per chiudere il girone di andata in casa, ospitando il Monza il 7 gennaio del nuovo anno.

Come si può vedere un programma sicuramente impegnativo che il Frosinone dovrà onorare partita dopo partita con l'obiettivo di fare più punti possibili per restare distanti dalla zona a rischio della classifica. Non sarà impresa facile ma bisognerà provarci. Per fortuna il tecnico sta recuperando man mano gli infortunati e questo è un fatto sicuramente importante perché offre al tecnico Di Francesco la possibilità di avere frecce per il suo arco in numero più consistente rispetto all'ultimo periodo di gare.