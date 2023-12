Dopo la serie di infortuni che non ha permesso a Di Francesco di potere utilizzare parte importante dell'organico da diverse partite a questa parte, la situazione sta migliorando in casa Frosinone al punto che contro il Torino il tecnico potrà contare su un numero più elevato di soluzioni tecnico-tattiche per schierare in campo la squadra migliore e, comunque, in grado di fronteggiare i granata in maniera più adeguata alla sua forza.

È lo stesso report del Club di Viale Olimpia, relativo alla seduta di ieri pomeriggio, a restituire fiducia ed entusiasmo nel futuro prossimo riguardante le ultime cinque partite del girone di andata che la formazione giallazzurra dovrà disputare nell'arco di un mese. Questo il testo integrale del report prodotto dall'Ufficio stampa del Frosinone: «Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla "Città dello Sport" di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco. Attivazione, lavoro atletico ed esercitazioni tecnico tattiche, questo il programma odierno. In gruppo Okoli, Brescianini e Gelli. Parzialmente in gruppo Harroui. Terapie per Marchizza. Personalizzato per Mazzitelli e Lirola. Differenziato per Kalaj e Reinier».

Domani mattina (stamane) in programma una nuova seduta sempre a Ferentino. Questo il quadro preciso della situazione in seno al Frosinone e in vista della partita di domenica. Non ci sarà Barrenechea perché squalificato per un turno ma ci saranno sicuramente Okoli, Gelli e Brescianini, che anche contro il Milan hanno dimostrato di essere in grande forma soprattutto se supportata anche dalla condizione atletica. Comunque hanno ancora quattro sedute a disposizione per migliorarla. Qualche timore c'era e riguardava il difensore ex Atalanta per avere accusato una botta nel corso dell'incontro con i rossoneri, ma è stato superato dopo che Okoli ha svolto alla ripresa della preparazione di ieri lo stesso lavoro dei compagni di squadra. In particolare Gelli avrà la possibilità di tornare ad essere titolare fin dal primo minuto di gioco qualora mister Di Francesco dovesse decidere di mandarlo subito il campo.

Per il jolly del centrocampo giallazzurro non succede dalla partita del 22 settembre scorso con la Salernitana dal momento che aveva accusato un problema muscolare sul finire della precedente gara vittoriosa sul Sassuolo. Poi sette partite a riposo forzato, l'ottava in panchina e in campo 10' con il Genoa e 33' con il Milan. Note positive anche per Harroui che, tornato ad allenarsi in gruppo anche se parzialmente, potrebbe tornare in panchina contro il Torino. A questo punto il tecnico è chiamato a valutare nel corso delle prossine quattro sedute le condizioni di Lirola e Mazzitelli che anche ieri hanno svolto lavoro personalizzato.

Il capitano sta migliorando dopo il problema al polpaccio accusato nella gara con l'Inter, ma difficilmente ce la farà per tornare in campo contro la formazione di mister Juric, apparsa in grande spolvero nella gara vittoriosa con l'Atalanta. Restano Marchizza, che si sta sottoponendosi alle terapie del caso, e Reinier che ieri ha effettuato una risonanza per avere accusato contro il Milan un problema al flessore della gamba sinistra.