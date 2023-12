Archiviata con i soliti rimpianti la partita in casa del Milan, il Frosinone torna in campo oggi pomeriggio per iniziare a pensare alla prossima gara contro il Torino ugualmente importante e ancora più difficile di quella persa al "Meazza". Il perché è presto detto. Oltre alla certezza dei forfait di Barrenechea, in odore di squalifica, e di Reinier, che ha lasciato anzitempo il terreno di gioco per infortunio tornando in lacrime in panchina, Di Francesco è alle prese con una serie di interrogativi legati alle condizioni di alcuni canarini sulla strada del recupero o da valutare dopo le energie spese e i falli subìti nell'ultima partita.

Un quadro clinico complesso che speriamo si risolva nel migliore dei modi e nell'arco di tempo il più breve possibile. Ci son ancora cinque gare da onorare prima del giro di boa del campionato. A tal riguardo le note positive le hanno fatte registrare Gelli e Brescianini, entrati nella ripresa della partita con il Milan. Fino a venerdì erano dati ancora in forse con il primo che aveva saltato tre sedute per il problema accusato al termine della gara con il Genoa. Probabilmente un risentimento del vecchio l'infortunio che ci auguriamo superato in via definitiva.

Allenamento personalizzato anche nella seduta di venerdì per Brescianini. La svolta per l'ex Cosenza c'è stata nella rifinitura e la valutazione positiva del tecnico nei suoi confronti. Oggi ne sapremo di più dopo il report giornaliero del club di Viale Olimpia. Per Okoli, uscito alquanto malconcio dalla contesa, non dovrebbero esserci dubbi circa il recupero della condizione migliore in vista dell'impegno di domenica prossima. Qualche perplessità ancora per il difensore Lirola che, comunque, il tecnico si è augurato di avere a disposizione fin da oggi pomeriggio. Qualcuna in più per capitan Mazzitelli alle prese con alcuni accertamenti ancora in corso. Per Harroui finora allenamenti personalizzati mentre Kalay continua a lavorare a parte in attesa di riprendere con i compagni.

Reinier e Marchizza

Per il Frosinone un'altra tegola che rischia di creare problemi in questa fase molto importante del campionato. Il giovane brasiliano Reinier, sabato ha lasciato il terreno di gioco al 12' della ripresa per un problema muscolare alla gamba sinistra ed oggi effettuerà i primi accertamenti strumentali per valutare la gravità dell'infortunio. Sicuramente contro il Toro non ci sarà. Per Marchizza ancora esami strumentali prima del viaggio in Finlandia. Per accertare l'infortunio accusato al quadricipite della coscia destra al 34' della ripresa dell'incontro vittorioso con il Genoa. Il difensore giallazzurro si presenterà nei prossimi giorni davanti al prof. Lasse Lampainen, che risiede nella cittadina finlandese di Turku, per sottoporsi a visita e, eventualmente, a intervento chirurgico.

Bisogna guardare avanti

Oggi pomeriggio, dunque, squadra di nuovo in campo per pensare soltanto al prossimo incontro. Si disputerà, come sappiamo, allo "Stirpe" che resta fortino inespugnabile. Almeno dopo la gara del debutto con il Napoli. Di Francesco dovrà di nuovo fare a meno di valide pedine, ma è certo che chi andrà in campo farà di tutto per non farne sentirne l'assenza. Ben sapendo che sugli spalti i tifosi saranno pronti a sostenere l'ormai importante ruolo di dodicesimo uomo in campo.