Per la quinta volta consecutiva il Frosinone è tornato a casa senza fare punti e con la magra consolazione di avere lasciato ancora una volta il terreno di gioco, questa volta quello del "Giuseppe Meazza", con la consapevolezza di avere affrontato il Milan a viso aperto e di avere offerto una prestazione di tutto rispetto. Lo stesso Eusebio Di Francesco, pur con qualche rimpianto, lo ha dichiarato al termine della gara laddove ha precisato.

«Teniamoci i diciotto punti e non pensiamo solamente alle gare perse in trasferte. O se ci pensiamo bisognerebbe dirne tante a partire dalla gara di Cagliari. Posso invece aggiungere che non abbiamo mai sfigurato dove siamo andati a giocare e lo abbiamo fatto sempre alla grande. Anche contro il Milan non abbiamo sfigurato. Se loro avevano qualche assenza, anche noi non siamo stati da meno. E' chiaro che dovremo migliorare fuori casa. Anzi non ci sono dubbi. Perciò teniamoci stretti i diciotto punti».

Anche perché nonostante la battuta d'arresto con i rossoneri, la distanza dalla terzultima squadra in classifica è restata invariata. Se è vero che ha pareggiato il Verona, è anche vero che hanno perso il Cagliari e la Salernitana con il risultato che il distacco dalla terzultima è ancora di otto punti. Qualche rimpianto, comunque, è rimasto nel tecnico e lo ha anche manifestato dicendo che «l'avere incassato il primo gol mi ha dato molto fastidio. Se fossimo andati al riposo sullo zero a zero. Nella ripresa sarebbe stata una partita diversa».

Sui singoli, comunque, note positive su Gelli e Brescianini in crescita costante. Soprattutto su Gelli nei confronti del quale ha precisato che «era reduce da una settimana in cui si è allenato una sola volta e prima di mandarlo in campo ci ho pensato su due volte. Invece è entrato bene ed ha coperto anche il ruolo di terzino».

Le note negative per motivi diversi riguardano invece Reinier. che ha lasciato il campo accusando un problema che sarà valutato domani alla ripresa della preparazione, mentre Okoli, dopo l'uscita del campo per avere subìto un intervento duro da parte di un avversario, è rientrato per concludere la gara ma zoppicava in maniera vistosa. Inoltre Barrenechea dovrà saltare l'incontro di domenica allo "Stirpe" contro il Torino perché squalificato per avere rimediato un altro cartellino giallo ed era in diffida.

Da domani testa ai granata

Dopo due giorni di riposo, la squadra tornerà in campo domani per cominciare a preparare la partita con il Torino in calendario, come detto, domenica prossima al "Benito Stirpe". C'è attesa per la ripresa soprattutto per quanto riguarda il possibile recupero di Mazzitelli e di Lirola. Secondo una dichiarazione resa dal tecnico nei giorni scorsi, il difensore dovrebbe rientrare mentre per Mazzitelli ben poco si sa. Ce la farà il capitano a tornare a disposizione del tecnico per la prossima gara? Di Reinier ci aspettiamo notizie sugli esiti degli accertamenti strumentali sperando che non si tratti di nulla di grave. La novità potrebbe essere rappresentata da Harroui se tornerà a lavorare in gruppo. Restano Kalaj e Marchizza: il primo dovrebbe continuare il lavoro differenziato, per il secondo il recupero richiederà tempi molto più lunghi. Intorno ai tre o quattro mesi circa