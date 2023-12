Contro il Milan è sembrato di rivivere la partita contro l'Inter. Come in quella occasione, infatti, il Frosinone ha giocato per lunghi tratti alla pari dell'avversario, ma poi ha preso un gol a pochi minuti dall'intervallo, un altro a inizio ripresa, e tutto è cambiato. Tra l'altro questa volta le due reti della formazione rossonera sono arrivate da errori difensivi a dir poco evitabili da parte dei ciociari. Sotto di due gol i canarini hanno provato a rientrare in qualche modo in partita ma senza riuscirci. Anzi è arrivata anche la terza marcatura dei padroni di casa, prima che nei minuti finale Brescianini realizzasse il gol della bandiera per la sua squadra e rendesse meno pesante il passivo finale.

La cronaca

Il primo affondo della partita è del Milan, con il pallone messo in mezzo da Florenzi al 7' che è però ben allontanato dalla difesa ciociara. Buona progressione sulla sinistra all'11' di Musah, che salta Monterisi ma il cross è deviato da Romagnoli e poi bloccato da Turati. Il primo squillo del Frosinone arriva al 13' con il tiro dalla distanza di Barrenechea deviato in angolo da Tomori. Al 19' Florenzi raccoglie un pallone dopo una mischia in area e va alla conclusione, ma il suo destro finisce lontanissimo dallo specchio della porta. Faticano ad uscire i giallazzurri, che dopo un buon inizio devono difendersi. Grande occasione per il Milan al 23' con il tiro di Chukwueze che va vicino al palo di Turati dopo una deviazione. Si rivede in avanti il Frosinone al 26' con la conclusione di Ibrahimovic, che servito da Soulé prova il destro senza però impensierire Maignan. Altra buona chance per i giallazzurri al 30' con il tiro di Oyono, che cerca la porta dai 30 metri dopo aver tagliato tutto il campo: di poco a lato. Bello scambio tra Pusilic e Theo Hernandez al 33', con l'americano che trova però l'opposizione di Romagnoli sul suo cross. Il Milan insiste e al 35' colpisce il palo con Musah che era però stato servito da Jovic in netto fuorigioco. Occasionissima Frosinone al 42' con il sanguinoso pallone perso in uscita da Tomori: Cuni lo recupera e a tu per tu con Maignan prova il pallonetto, ma il portiere rossonero non si fa sorprendere. I padroni di casa puniscono un minuto più tardi e vanno in vantaggio: nasce tutto dalla palla persa da Bourabia, che avvia la ripartenza dei rossoneri. Servito da Loftus-Cheek, Chukwueze mette in mezzo il pallone, che dopo essere stato intercettato dalla testa di Romagnoli, resta in area e finisce sul sinistro di Jovic: il serbo non perdona e al volo batte Turati per l'1-0. Milan vicino al raddoppio nelle battute finali del primo tempo con il tiro-cross di Pulisic che finisce largo.

La ripresa

Ancora Milan aggressivo al 3' con l'accelerazione di Pulisic, che mette in mezzo per Chukwueze sul secondo palo, ma il colpo di testa del nigeriano finisce alto. Al 5' i rossoneri raddoppiano con Pulisic: un rilancio di Maignan pesca proprio l'americano, che salta Okoli e poi trova lo spazio per calciare e battere Turati sotto la traversa. Il Frosinone prova a rispondere all'8' con la verticalizzazione di Reinier per Ibrahimovic, la cui conclusione è però rinviata da Calabria. Appena entrato, prova ad accendersi Gelli al 15' con l'imbucata per Cuni che è ben letta e allontanata da Tomori. Ancora in avanti i giallazzurri al 17' con la conclusione da pochi passi di Romagnoli, che dopo essere stato servito spalle alla porta da Cuni si gira senza però riuscire a far male a Maignan. Al 29' la chiude il Milan. Da sviluppi di calcio d'angolo il pallone arriva a Theo Hernandez, che trova sulla destra Jovic, il quale a sua volta pennella un cross per Tomori: da pochi passi il difensore rossonero non sbaglia e di testa sigla il 3-0. Il Frosinone trova il gol al 37' con la punizione battuta dalla destra di Brescianini: il pallone attraversa tutta l'area di rigore e, complice anche un'incertezza della difesa rossonera, si infila sul secondo palo battendo Maignan per il definitivo 3-1. Il Frosinone chiude in avanti con una punizione pericolosa al 44': alla battuta stavolta va Soulé, ma il suo sinistro finisce molto alto sopra la traversa.