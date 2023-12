A San Siro finisce 3 a 1 per il Milan. Sconfitto il Frosinone. Luka Jovic sblocca la partita poco prima dell'intervallo. La ripresa inizia con un gol a freddo dei rossoneri con Pulisic. E poi ancora la rete di Tomori. Nel finale però segna il gol del 3 a 1 Brescianini. Prossima sfida per il Frosinone domenica in casa contro il Torino. Fischio di inizio alle 12.30.