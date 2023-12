Sedici punti conquistati nelle sette gare fin qui giocate in casa e due quelli ottenuti in sei incontri in trasferta. Un dato che da solo basta a far capire come il Frosinone è chiamato a invertire al più presto il trend di risultati per quel che concerne le gare esterne. Magari a cominciare dalla sfida che questa sera lo vedrà impegnato (fischio d'inizio alle 20.45) sul campo del Milan. Contro una delle corazzate di questa Serie A, la formazione di Eusebio Di Francesco avrà una sola possibilità di uscire dal "Meazza" con un risultato positivo: essere un Frosinone formato "Benito Stirpe".

Vale a dire che in campo bisognerà vedere quella squadra tosta, caparbia, determinata e concreta delle partite casalinghe, in cui è stata capace di battere formazioni del calibro dell'Atalanta o del Sassuolo, oltre a Verona, Empoli e Genoa. Chiaramente, i giallazzurri non dovranno in alcun modo farsi condizionare dalle numerose assenze con le quali dovrà fare i conti l'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli. Perché la sua rosa è talmente ampia e di qualità, che alla resa dei conti non avrà sicuramente difficoltà nella scelta della formazione iniziale.

Aspetto tecnico e tattico

E, comunque, quello dei forfait è, purtroppo, un discorso che riguarda anche il Frosinone che, tra altro, non ha certo la profondità di rosa del Milan. Della lista dei convocati, che dopo la seduta di rifinitura di ieri mattina hanno lasciato la Ciociaria alla volta di Milano, non fanno infatti parte ben cinque calciatori. Gli infortunati di vecchia data Harroui e Kalaj, e con loro Lirola, Marchizza e Mazzitelli. Ci sono poi due centrocampisti che non sono al meglio della condizione e al massimo potrebbero partire dalla panchina: Gelli e Brescianini. In altre parole mister Di Francesco non avrà alcuna possibilità di scelta per quanto riguarda la difesa, visto che per questo reparto avrà a disposizione quattro uomini contati (e in panchina il giovane Lusuardi che ancora non ha fatto l'esordio con la prima squadra), e a centrocampo la situazione è soltanto leggermente migliore. In definitiva l'unico reparto per il quale l'allenatore del Frosinone potrà scegliere tra diverse soluzioni, è l'attacco. Provando a questo punto a ipotizzare l'undici anti Milan, schierato almeno inizialmente con il classico 4-3-3, davanti al portiere Turati i quattro difensori saranno Monterisi a destra, Oyono a sinistra e Okoli-Romagnoli coppia di centrali. A centrocampo certi di una maglia possono essere considerati Barrenechea e Reinier, mentre la terza, visto come detto delle non perfette condizioni fisiche di Brescianini e Gelli, potrebbe finire sulle spalle di Garritano che appare in vantaggio nei confronti di Bourabia e Lulic. In attacco, infine, Soulé come sempre agirà sulla corsia di destra del tridente con Ibrahimovic a sinistra e uno tra Cuni, Cheddira o Kaio Jorge nel ruolo di punta centrale.