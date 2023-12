Mal comune mezzo gaudio, recita il proverbio che calza a pennello per il Milan e per il Frosinone che si affrontano in un momento sicuramente problematico per entrambi al punto da sfiorare l'emergenza in alcuni reparti. Ma siccome le difficoltà ci sono da ambo le parti in fatto di assenze di valide pedine, il problema finisce per attenuarsi. Ma veniamo al Frosinone. Fino alle 15 di ieri si sapeva che Di Francesco, se per la gara da disputare domani sera al "Meazza" aveva recuperato Mazzitelli, doveva rinunciare a due difensori e cioè Lirola, assente già anche nella gara vittoriosa con il Genoa, e Marchizza, uscito malconcio nel corso del secondo tempo della stessa. Si sapeva anche che, se per il primo lo stop era soltanto questione di un paio di settimane, per il secondo si trattativa di un infortunio sicuramente più grave.

A questo punto le novità le ha fornite il tecnico dei canarini all'inizio della conferenza stampa pre incontro con i rossoneri. Rispondendo alla domanda circa il momento di criticità da infortuni ha precisato che «non è detto che recupereremo Mazzitelli. Anzi hanno avuto dei problemi anche Gelli e Brescianini che si sono allenati a parte. Li valuteremo nel corso della seduta di domani (oggi) e poi saprete il resto dall'elenco dei convocati. Marchizza lo perderemo per un po', mentre per quanto riguarda Lirola vedremo di recuperarlo per la prossima gara».

Cioè per la partita con il Torino in calendario il 10 dicembre. A questo punto anche Gelli è in discussione per quanto riguarda l'assetto iniziale. Tanto che il tecnico ha precisato: «Gelli non si è allenato per tre giorni con la squadra (ieri lo ha fatto in maniera parziale), ma per me l'importate è averli a disposizione al di là di chi giocherà dall'inizio. Questo mi permetterà di fare dei cambi. Il Frosinone ha bisogno di tutti. Il problema di Gelli? Possiamo dire che fa riferimento all'infortunio accusato ad inizio stagione (stiramento del flessore della coscia destra ndr). Dopo la partita con il Genoa ha accusato un piccolo fastidio ma oggi sta meglio anche se non si è allenato con il gruppo».

Fatto il punto sulla situazione infortuni, il discorso è scivolato su quello che la squadra ha raccolto fuori casa e cioè due soli punti.

«Bisogna dimenticare subito – ha precisato Difra – che in trasferta non si è mai vinto (l'ultimo punto conquistato a Salerno alla quinta giornata) e continuare ad affrontare le partite esterne con lo stesso spirito di quelle in casa. Cosa mi aspetto dalla squadra? Maggiore concretezza. Quella che non abbiamo avuto in trasferta anche se abbiamo fornito ottime prestazioni. Dobbiamo essere più attenti nei vari momenti della gara in difesa, e più concreti in attacco come se stessimo giocando sul nostro campo».

Peserà sulle gambe del Milan l'ultima partita di Champions?

«Il Milan è abituato a giocare doppi impegni settimanali, con tanti giocatori in grado di sopportarli al pari del loro allenatore. E poi si giocherà a San Siro dove i rossoneri si sentono padroni. Dovremo essere bravi a raccoglierci in noi stessi, a tapparci le orecchie e a riuscire a giocare come abbiamo dimostrato di saper fare».