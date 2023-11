Dalla "Città dello Sport" di Ferentino, dove il Frosinone continua a preparare la gara di sabato al "Meazza" contro il Milan, notizie non tutte positive. Di Francesco, se ha recuperato per l'impegnativo e importante incontro con i rossoneri Luca Mazzitelli, dovrà rinunciare agli esterni di difesa Pol Lirola e Riccardo Marchizza. Purtroppo torna ad affollarsi l'infermeria canarina in un momento topico del campionato. I due difensori, infatti, si aggiungono a Sergio Kalaj e ad Abdou Harroui che, comunque, sta ultimando il percorso di recupero per tornare a disposizione del tecnico. Nel report pubblicato ieri dall'Ufficio stampa del Frosinone, si precisa che la squadra in mattinata ha effettuato la seduta di allenamento alla "Città dello Sport" di Ferentino svolgendo "esercitazioni tecnico tattiche e partite a tema. Terapie per Lirola e Marchizza.

Personalizzato per Harroui, differenziato per Kalaj. Dunque Mazzitelli ha lavorato in gruppo e quindi è tornato a disposizione del tecnico. Il capitano era stato costretto a uscire al 35' del primo tempo nella gara con l'Inter, dopo avere saltato soltanto l'incontro con il Cagliari (squalifica). Poi sempre presente con sette gare dall'inizio alla fine. Per fortuna c'è stata la terza sosta del campionato con le due settimane di stop che hanno permesso a Luca Mazzitelli, dopo aver saltato soltanto il Genoa, di essere di nuovo a disposizione del mister dopo avere smaltito anche i postumi della lieve forma di affaticamento muscolare.

Continuando con Lirola, il difensore sta sottoponendosi alle terapie per superare la contrattura del flessore della coscia destra che gli ha fatto saltare il Genoa. Il difensore salterà la gara con il Milan e, con tutta probabilità, anche la successiva con il Torino. Per quanto riguarda Marchizza, i tempi di recupero si prevedono più lunghi di quelli del compagno. Il difensore romano è uscito dal campo nel secondo tempo della partita con il Genoa (21' della ripresa) dopo aver concluso a rete al termine di una proiezione offensiva. Dopo i primi esami strumentali, Marchizza sarà sottoposto a ulteriori accertamenti e visite specialistiche per valutare bene l'entità del problema e le terapie da seguire. Ma per il suo rientro si temono tempo lunghi.

Ipotesi di formazione

Come al solito Di Francesco sarà chiamato a fare delle scelte di abbondanza meno che nel reparto difensivo se deciderà di giocare come ha fatto quasi sempre a quattro. In tal caso in porta ci sarà Turati con i terzini Monterisi a destra e Oyono a sinistra e con i centrali Okoli e Romagnoli. Il centrocampo potrebbe essere formato da Mazzitelli, se sarà nelle condizioni tali da garantire il solito positivo apporto, Barrenechea e Reinier. Tridente offensivo, infine, formato da Soulé, Cheddira o Cuni e Ibrahimovic. Ma tenendo presente lo schieramento contro l'Inter, Reinier potrebbe giocare anche alto a sinistra e in questo caso Gelli potrebbe fare parte della formazione iniziale. Ma sono soltanto ipotesi dal momento che la formazione ufficiale ce l'avrà in mente sabato mattina solo Eusebio Di Francesco.