È arrivato al Frosinone il 28 agosto proveniente dalla Juventus con biglietto di andata e ritorno e in Ciociaria resterà fino al termine del campionato. Stiamo parlando di Matias Soulé. Vent'anni compiuti il 15 aprile scorso, destinato con tutta probabilità a indossare nella prossima stagione calcistica la maglia bianconera e, quel che più conta per i tifosi del Leone, attuale fiore giallazzurro all'occhiello del club di Viale Olimpia che sta spingendo con il suo talento calcistico verso la permanenza nella massima serie calcistica nazionale. Di Francesco con tutta la squadra se lo sta godendo anche se «a volte mi fa arrabbiare - ha ammesso il tecnico dai microfoni di Radio Serie A – perché non vorrebbe mai lasciare il campo negli allenamenti. Insomma non riesce a gestire le sue energie anche quando si allena».

Il giovane attaccante argentino ha qualità non comuni e non solo tecniche. Sa che è nel mirino degli addetti ai lavori e sa anche che non può deludere le aspettative di chi lo ha chiamato a indossare la casacca giallazzurra e dei tantissimi tifosi che sugli spalti stanno impazzendo di gioia nel vederlo in campo con i suoi compagni di squadra, protagonisti di prestazioni brillanti e di vittorie alla vigilia del campionato impensabili. Matias Soulé sa ancora che sabato prossimo sul tappeto della Scala del calcio italiano non potrà deluderli quando si troverà di fronte i rossoneri del Milan che con i compagni dovrà affrontare per conquistare punti preziosi per la salvezza.

L'impresa sarà difficile al limite delle possibilità, ma nel calcio può succedere di tutto. Non gli sfuggirà nemmeno che occhi importanti staranno lì per vederlo all'opera e per annotare le sue giocate e ci auguriamo anche i suoi gol. Saranno gli occhi dell'emissario che il tecnico della nazionale argentina Lionel Sebastian Scaloni invierà in Italia per seguire Matias Soulè in odore di convocazione definitiva nella Albiceleste. Lui la scelta l'ha fatta da tempo perché è nato a Mar del Plata e si sente argentino anche se i nonni della mamma sono italianissimi.

L'attaccante giallazzurro, che con il Frosinone ha messo già a segno sei gol e cinque glieli hanno negato i legni delle porte dell'Udinese, del Sassuolo e del Verona, lo ha anche detto a Luciano Spalletti quando, giorni orsono, è stato ospite del Frosinone all'interno della "Città dello Sport" di Ferentino. Il commissario tecnico lo avrebbe voluto in azzurro ma il giovane, pur ringraziandolo, ha detto di no. Quindi per l'estroso calciatore di proprietà della Juventus ma in maglia canarina nel campionato in corso, sarà un sabato molto importante per il suo futuro di calciatore e della formazione di cui ha in animo di onorare la maglia fino al termine della stagione. È anche merito dei suoi compagni se nella Top 20, cioè tra i venti migliori giocatori italiani delle prime tredici gare di campionato, occupa il terzo posto dietro gli interisti Lautaro Martinez e Thuram.