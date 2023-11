Da stamane si gira pagina. La vittoria sul Genoa, importante e meritata dalla formazione giallazzurra soprattutto per averci creduto fino alla fine, è andata in archivio dopo avere spostato il Frosinone sulla parte sinistra della classifica, che è quella che più conta perché più distante dalla zona retrocessione. Da oggi si pensa solo al Milan perché ci sono ventidue punti da fare ancora per rendere veritiera la quota che Di Francesco ha indicato in classifica per arrivare alla permanenza nella massima serie. Il tecnico ne ha brevemente parlato nel corso della conferenza stampa post Genoa per riprendere il discorso ai microfoni di Radio Serie A.

«Ho parlato di quaranta punti per porre un tetto all'interno della classifica. Di solito, anche quando giocavo, si indicava in 40 punti la soglia oltre la quale eri salvo. Anche se a volte si è andati oltre e anche se, in questi ultimi anni, la quota salvezza si è abbassata. Indicando il meno ventidue ho inteso mandare un messaggio alla squadra che dovrà continuare ad allenarsi con grande umiltà».

Tornando al Milan, sabato non sarà una gita di piacere e il tecnico ha poi specificato l'obiettivo.

«Affronteremo i rossoneri con lo stesso spirito con il quale abbiamo affrontato sempre gli avversari che ci siamo trovati di fronte. In quello stadio, dove qualcuno dei miei ragazzi ha disputato mezza partita, abbiamo incontrato l'Inter giocando con personalità e con spregiudicatezza e dovremo fare di tutto per ripeterci».

Quando l'impresa svanì

Per ben due volte il Milan ha rischiato di perdere, salvato non per meriti suoi ma dei direttori di gara, Var compreso. Con i rossoneri, insomma, ci sono ancora due ferite aperte e ci riferiamo a un pareggio al "Meazza" e un altro allo "Stirpe". Il 1° 2015 i canarini vennero raggiunti sul 3 a 3 da Menez che al 92' trasformò il secondo calcio di rigore che l'arbitro Massa concesse con molta magnanimità. Il primo calciato da Balotelli venne parato da Bardi. Il Frosinone sbloccò il risultato dopo appena due minuti con Paganini e raddoppiato con Kragl con una grande punizione. Il Milan accorciò a inizio ripresa con Bacca, ma Dionisi riportò i ciociari sul doppio vantaggio, ma non bastò per vincere. Il secondo pareggio nella gara del giorno di Santo Stefano del 2018. Finì 0 a 0, ma al 38' il Frosinone andò in gol con Ciano. L'arbitro Guida convalidò la rete, annullata poi dal Var con molto ritardo. Ciononostante, sul finire della partita, dopo una occasione sciupata da Higuain, tocco a Donnarumma salvò il Milan dal ko.

Dal campo

Nemmeno il tempo di gioire per la quinta vittoria di campionato che la squadra è tornata ieri mattina sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per iniziare a preparare la gara di Milano. Scarico per chi è sceso in campo contro il Genoa, partita a tema per gli altri. In gruppo, anche se parzialmente, Mazzitelli, mentre Harroui ha svolto personalizzato e Kalaj differenziato. Eusebio Di Francesco, se recupererà per la gara del "Meazza" il capitano, dovrà rinunciare quasi certamente ai difensori Lirola e a Marchizza (le loro condizioni saranno meglio valutate in settimana). Qualche timore in più per l'ex Sassuolo che, a causa di un infortunio, ha dovuto interrompere la striscia di tredici partite giocate dall'inizio alla fine, esclusa l'ultima.