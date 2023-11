All'ultimo respiro il Frosinone conquista tre punti d'oro nella sfida casalinga contro il Genoa. A decidere il risultato dell'incontro una rete messa a segno dal neo entrato Monterisi al terzo dei cinque minuti di recupero, quando si era sul punteggio di 1 a 1. Una vittoria dal valore assoluto. Sia perché conquistata contro una diretta avversaria nella lotta salvezza, sia perché permette alla formazione di mister Di Francesco di portare a ben otto lunghezze il vantaggio sulla terzultima della classe e quindi sulla zona retrocessione. Non ultimo, anche in considerazione del fatto che nel prossimo turno (sabato sera) i canarini saranno impegnati in casa del Milan.

La cronaca

Partenza col brivido per il Frosinone. Dopo pochi secondi dall'inizio della gara, Barrenechea perde un sanguinoso pallone in uscita, con Sabelli bravo ad anticipare Romagnoli e a mettere in mezzo per Puscas, che da solo davanti a Turati non riesce a ribattere a rete anche grazie al provvidenziale intervento di Okoli sulla linea. Ancora pericoloso il Genoa con il suo esterno destro al 3', con il cross che attraversa tutta l'area di rigore ed è poi intercettato da Barrenechea. In contropiede ci provano i padroni di casa in contropiede con la palla in verticale di Soulè, che in profondità trova Cheddira al 5', ma Martinez è attento nell'uscita. Al 9' ancora vicino al gol il Genoa, pericoloso dalla destra con Sabelli che mette in mezzo il pallone per Frendrup, il quale prova la girata di destro senza trovare la porta. Dopo una buona costruzione nella trequarti offensiva, arriva al 10' il primo tiro nello specchio per il Frosinone, con Marchizza che conclude da lontano senza però impensierire Martinez. Il Genoa torna a farsi vedere in avanti al 25' con Dragusin che salta più in alto di tutti per raccogliere di testa il cross di Strootman, ma il pallone finisce a lato. Al 30' è il Frosinone a rendersi pericoloso, prima con il tiro murato di Soulé e poi con il cross di Bourabia, facile preda dell'estremo difensore genoano. Al 34' arriva il vantaggio del Frosinone con Soulé che scambia con Oyono e poi fa partire il sinistro. Grandi le responsabilità di Martinez, che si fa sorprendere sul primo palo. Il Genoa risponde subito e pareggia i conti al 38' con Malinovskyi che riceve il pallone di Frendrup e di prima intenzione lascia partire un sinistro fulminante che non lascia scampo a Turati.

La ripresa

Subito pericoloso il Frosinone in apertura di secondo tempo con Ibrahimovic che pescato da Reinier incrocia di sinistro, ma il tiro è ben bloccato da Martinez. Ancora minacciosi i giallazzurri al 3' con il tiro-cross di Oyono che attraversa tutta l'area e finisce sul fondo. Spingono i padroni di casa con un altro traversone, stavolta di Marchizza, che al 7' mette in mezzo trovando però attento in uscita il portiere rossoblù. Genoa vicino al vantaggio al 12' con Thorsby, che raccoglie il passaggio di Sabelli dopo un errore in uscita del Frosinone, ma colpisce male e calcia fuori. Al 22' ci prova invece Malinovskyi con una punizione sulla destra battuta direttamente verso la porta. La traversa salva il Frosinone, che un minuto più tardi risponde con la buona sovrapposizione di Marchizza che servito da Caso va alla conclusione, ma Martinez devia in corner. Occasione sprecata dal Genoa al 32', con la palla recuperata dopo un errore di Monterisi e il contropiede non finalizzato da Haps. Di nuovo in avanti i giallazzurri al 33', con il tocco di Soulè per Reinier, che è ben letto e deviato in angolo da De Winter. I padroni di casa protestano per un possibile rigore al 39' per un possibile fallo di mano di Dragusin, ma arbitro e Var lasciano proseguire dopo il check. Il Frosinone trova il gol vittoria nel recupero: parte tutto dai piedi di Barrenechea, che pesca sulla trequarti Soulé. Dopo un gran controllo l'argentino serve Brescianini, che mette in mezzo per Monterisi. È lui il match winner: il tiro di sinistro batte Martinez e regala i tre punti ai giallazzurri.