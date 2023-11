Dopo la sosta che il campionato di Serie A ha osservato nello scorso fine settimana, si torna in campo. E ad attendere il Frosinone c'è la sfida interna contro il Genoa che prenderà il via alle ore 15. Inutile sottolineare che per i canarini si tratta dell'ennesimo scontro salvezza di questa prima parte di stagione e che, come tale, a livello di risultato finale assume un valore assoluto. Questo vuol dire che i ragazzi di mister Di Francesco dovranno dare il massimo, e anche qualcosa in più, per confermare pure contro i liguri quella che è diventata la "legge dello Stirpe".

Sul terreno di gioco amico i giallazzurri hanno fin qui messo in cascina ben tredici dei quindici punti che vantano nella graduatoria generale dopo le prime dodici partite, e oggi ancor più devono allungare questa importante striscia. Impresa non facile, visto che seppure il Genoa nella graduatoria generale lamenta un punto di ritardo dal Frosinone, resta sempre una squadra da prendere con le molle alla luce di una rosa di squadra costruita in estate per obiettivi importanti. Il club rossoblu, infatti, non ha davvero badato a spese, ma tutto ciò una volta in campo conta in maniera relativa.

Come si è già visto in particolare nelle gare dello "Stirpe" contro l'Atalanta o il Sassuolo. E poi va sottolineato come anche questo pomeriggio Di Francesco e i suoi ragazzi potranno contare sull'affetto e il calore di uno stadio vicino al sold out.

Aspetto tecnico e tattico

A questo punto, come sempre, passiamo a quello che potrebbe essere l'aspetto più prettamente tattico e tecnico di questa sfida. Partendo dal primo, inizialmente si dovrebbe vedere un Frosinone schierato con il suo classico 4-3-3, anche se in diverse occasioni in cui ha affrontato avversari con la difesa a tre (anche il Genoa gioca in questo modo), Di Francesco è passato a un 3-4-3 comunque dinamico. Per quel che riguarda invece l'aspetto tecnico, non fanno parte della lista dei convocati Mazzitelli, Harroui e Kalaj. Rispetto alle ultime due partite, quindi, ci sarà da sostituire il capitano.

Compito che potrebbe spettare a Gelli, ormai del tutto ristabilito dopo il lungo stop dovuto allo stiramento al muscolo flessore della coscia destra accusato con il Sassuolo alla quarta giornata, ma anche a uno tra Brescianini, Bourabia o Lulic. Per il resto si può ipotizzare il solito dubbio al centro della difesa tra Monterisi e Romagnoli, quello per il ruolo di punta centrale tra Cuni e Cheddira e l'altro per chi agirà sulla corsia di destra del pacchetto arretrato tra Lirola e Oyono. Quelli che a questo punto sembrano invece certi di giocare dal primo minuto sono, oltre al portiere Turati, Okoli per uno dei due ruoli al centro della difesa e Marchizza per la corsia sinistra della stessa. A centrocampo agiranno sicuramente Barrenechea e Reinier, mentre le corsie esterne del tridente offensivo verranno presidiate da Soulé a destra e Ibrahimovic a sinistra.