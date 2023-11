La conferenza stampa di ieri mattina di Eusebio Di Francesco ci restituisce il campionato dopo lo stop di due settimane per motivi di Nazionale. E lo fa con la nona sfida tra le due neopromosse in cerca di salvezza, avversarie domani pomeriggio sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe" dove il Frosinone, superando proprio il Genoa nella penultima giornata della stagione scorsa, ha festeggiato l'ambito primo posto con un turno di anticipo. Sarà gara vera dalla posta in palio pesante che entrambe le formazioni vorranno conquistare, costi quel che costi.

Nel corso della conferenza tenuta l'antivigilia nella sala stampa dello stadio di Viale Olimpia, il tecnico dei canarini ha usato un paio di volte l'aggettivo "tosta" in riferimento sia alla formazione di Gilardino e sia alla sfida contro un avversario «che sa difendersi bene – ha detto - al di là della sconfitta casalinga con la Fiorentina. Un complesso che riesce a vincere più contrasti e più duelli aerei. Per cui sarà necessario avere tanta pazienza. Le loro assenze importanti? Sì ma hanno ha anche una rosa con nomi di spicco. Come Messias, che nel Milan è diventato campione d'Italia, Malinovskyj o Puscas, reduce dalla nazionale».

E allora il Frosinone come dovrà affrontare il Genoa?

«Senza snaturare la filosofia del nostro gioco. Non dobbiamo cambiare mentalità e migliorare soprattutto dal punto di vista difensivo nel senso di cercare di concedere il meno possibile agli avversari. Cosa che succede quando cerchi di fare la partita come non ultimo a Milano con l'Inter. Per concludere il discorso aggiungo che questa squadra, perché tanto giovane in molti suoi giocatori, non dovrà mai mollare la presa».

All'inizio della conferenza stampa Di Francesco ha fatto il punto sulla situazione infortunati, precisando che «stiamo provando a recuperare Mazzitelli ma sarà difficile poterne disporre. Harroui, invece, sta continuando il percorso del recupero. Penso che tra una settimana ci sarà il reintegro definitivo. Per Kalaj stiamo aspettando ancora di poterlo avere a disposizione per farlo allenare».

Qualche indicazione il tecnico l'ha data anche sull'undici iniziale e riguarda soprattutto Gelli.

«Può giocare dall'inizio perché sta trovando la condizione migliore. Ma a centrocampo le alternative non mancano anche se Mazzitelli in questi ultimi tempi ha acquisito una maggiore padronanza e sicurezza. Gelli in un eventuale centrocampo a due? Lo ha già fatto nel Frosinone di Fabio Grosso, quando con Boloca cominciava ad avviare l'azione dal basso. Tutto questo non toglie che abbia scelto Gelli, perché ci sono anche Brescianini, Bourabia e altri ancora come valide alternative».

Da Gelli e Kaio Jorge: il brasiliano può giocare dal primo minuto come punta centrale o a due in attacco?

«Raramente abbiamo giocato con due punte centrali. Comunque nel corso della gara per recuperare il risultato può accadere. Ma per principio non mi piace iniziare con due attaccanti. Premesso ciò devo dire che Kaio è in costante crescita».