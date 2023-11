Martedì di allenamento per il Frosinone dopo il riposo concessi al termine dell'amichevole di sabato con la Ternana. Ieri mattina il gruppo squadra ha svolto la prima seduta settimanale di preparazione all'incontro di domenica (ore 15) contro il Genoa al gran completo dal momento che anche Mazzitelli è tornato in campo per effettuare un lavoro personalizzato insieme ad Harroui.

E questo è di buon auspicio per il recupero completo di entrambi al punto che possiamo anche ipotizzare la loro presenza nell'elenco dei convocati che il tecnico stilerà dopo la rifinitura di sabato mattina. La squadra, dopo la fase di attivazione, è stata impegnata nelle esercitazioni tecnico-tattiche e una partita a tema. Kalaj ha svolto differenziato. Da tutto ciò si evince che l'infermeria giallazzurra si è svuotata completamente e che per l'incontro con il Grifone il tecnico può contare sull'intero organico, anche se Mazzitelli e Harroui potrebbero essere tra i convocati m senza far parte della formazione iniziale perché è inutile affrettare i tempi.

Abbondanza in tutti i reparti

A questo punto Di Francesco avrà solo l'imbarazzo (si fa per dire) della scelta dell'undici iniziare. Le soluzioni non mancano, ma il problema è sempre quello di indovinare le mosse che finora hanno, comunque, ripagato le scelte effettuate dal tecnico. Insomma imbarazzo e problemi che è sempre meglio averne anche in gran numero. Più difficile, invece, diventa il discorso riguardante la formazione anche perché siamo ancora a quattro giorni dall'inizio della partita che per le due formazioni riveste grande importanza ai fini della classifica. Il Frosinone l'affronta per conquistare altri punti per distanziare ulteriormente l'avversario, il Genoa punta, invece, ad accendere la freccia per effettuare il sorpasso dei canarini in classifica.

Ipotesi di formazione

Per parlare dello schieramento iniziale bisognerebbe conoscere anche l'assetto tattico con il quale Di Francesco affrontare l'avversario. Dal momento che il Grifone gioca con una difesa a tre, potremmo pensare allo stesso assetto difensivo "dinamico" con il quale il Frosinone ha affrontato l'Inter con i dubbi relativi a Monterisi o Romagnoli con Lirola e Okoli compagni di reparto. Salendo a centrocampo, Oyono e Marchizza dovrebbero occupare le corsie esterne con Barrenechea e Gelli (al posto di Mazzitelli) nel ruolo di mediani. In avanti, il dubbio riguarda l'attaccante di sinistra tra Reinier, che ha giocato a Milano, e Ibrahimovic utilizzato nella ripresa, con Soulé a destra e Cuni punta centrale. Se invece Di Francesco dovesse optare per la difesa a quattro, fermo restando il dubbio Monterisi o Romagnoli, gli altri dovrebbero essere Oyono o Lirola, Okoli e Marchizza. A centrocampo Gelli, Barrenechea e Reinier con il tridente formato da Soulé, Cuni e Ibrahimovic.

Biglietteria

A quattro giorni dall'incontro, il numero dei tifosi ospiti è arrivato a 450 unità, i biglietti a disposizione dei supporter giallazzurri sono rimasti 1500 tra Tribuna Est e centrale. Sold out le due curve.