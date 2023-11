Dopo due giorni di meritato riposo il Frosinone riprenderà questo pomeriggio la preparazione in vista dell'impegnativo incontro con il Genoa in calendario domenica pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15) allo stadio "Benito Stirpe". Le due formazioni stanno viaggiando a stretto contatto di gomito con i ciociari che faranno del tutto per portare a quattro i punti di vantaggio sull'avversario che, da parte sua, medita il sorpasso.

Nel campionato scorso andò male al Grifone perché, perdendo l'incontro con i canarini, dovette rinunciare a chiudere il campionato al primo posto della classifica finale. Dunque prima seduta settimanale, che potrebbe vedere in campo anche Luca Mazzitelli. Il centrocampista, che con la maglia del Genoa ha affrontato il Frosinone nella gara del 30 settembre 2018 vinta dai rossoblu due a uno, si sottoporrà nella tarda mattinata all'ulteriore accertamento della risonanza dinamica che dovrebbe sgombrare il campo da ogni dubbio dopo i primi esami che hanno scongiurato qualsiasi tipo di lesione al polpaccio.

Che significa tutto questo? Significa che Mazzitelli può tornare a giocare, se non contro il Genoa, nel turno successivo di campionato quando i canarini dovranno recarsi di nuovo al "Meazza" per affrontare il Milan. La decisione definitiva, comunque, spetta a Di Francesco, soprattutto se la risonanza fornirà gli stessi esiti dei primi esami strumentali. Come si ricorderà, il centrocampista ha lasciato il terreno di gioco al 35' del primo tempo della gara con l'Inter accusando un problema al polpaccio che si temeva potesse essere anche di una certa gravità. La seconda nota positiva riguarda Francesco Gelli che è ormai pronto per effettuare il suo rientro nella formazione iniziale.

La valutazione della condizione dell'ex Albinoleffe dovrà essere fatta dal tecnico che lo ha visto all'opera, oltre alle varie sedute di allenamento, anche ai primi 47' di gioco dell'amichevole disputata con la Ternana. Il jolly del centrocampo giallazzurro, dopo aver disputato le prime tre gare di campionato dall'inizio alla fine, ha dovuto fare rientro negli spogliatoi a otto minuti dal termine della partita vinta sul Sassuolo per un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per sette partite. Insomma l'inizio della seconda settimana di allenamenti potrebbe svolgersi all'insegna del "tutti presenti" per affrontare al gran completo le ultime sette partite da giocare prima del giro di boa. La seduta odierna, infatti, potrebbe anche riservare il ritorno in gruppo di Abdou Harroui, lontano dalle partite di campionato dal 17 settembre scorso, dopo averne saltate ben nove.

Problemi di abbondanza

Insomma per Di Francesco si prevede un periodo in cui dovrà fare scelte in numero maggiore del passato. È un problema che tutti i tecnici vorrebbero avere anche perché possono sfruttarlo al meglio con i cambi. Ripresa al gran completo dicevamo anche perché il turno di partite delle varie nazionali ha in parte risparmiato il Frosinone nel senso che soltanto Oyono e Kvernadze sono tati chiamati per sostenere gli importanti impegni. Il difensore esterno ne ha giocati due con il Gabon, entrambi vittoriosi, e quindi oggi si aggregherà ai compagni di squadra con il morale alle stelle, pronto a dare il suo valido contributo per tornare al successo.