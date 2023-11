Più che una prova generale l'amichevole con la Ternana è servita a Di Francesco per ricreare il clima partita e per mettere altri minuti nelle gambe dei canarini che hanno giocato meno in questa prima consistente fase di campionato. L'incontro (tre tempi di mezzora ciascuno) si è concluso con il successo in rimonta del Frosinone con il risultato di 2 a 1.

Non vi hanno preso parte gli infortunati Mazzitelli, Harroui e Kalaj (gli ultimi due hanno continuato a lavorare a parte) nonché i nazionali Oyono e Kvernadze, e infine Turati, Ibrahimovic e Monterisi. Da sottolineare il ritorno in campo di Gelli che ha smaltito i postumi dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per sette gare (contro l'Inter il centrocampista era in panchina).

La cronaca

Al 20 gli ospiti sbloccano il risultato con Distefano su assist di Casasola. Dopo avere sfiorato ripetutamente il gol nel secondo tempo, il Frosinone pareggia nel terzo con Kaio Jorge lanciato in gol da Lulic e vince con la rete di Lusuardi che di testa realizza sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ora due giorni di riposo e quindi da martedì pomeriggio si tornerà a preparare la gara con il Genoa.

L'avversario

Se non ci fosse stata la vittoria del 13 maggio scorso, il Genoa sarebbe ancora imbattuto nelle sfide con il Frosinone. E invece i giallazzurri nella gara del girone di ritorno giocata al "Benito Stirpe" riuscirono a imporsi 3 a 2 e a prendersi la rivincita sui rossblu, vincitori senza meriti della gara dell'andata. Vantaggio ospite con Badelj, ma ci pensarono Mazzitelli e Boloca a ribaltare il risultato già nel primo tempo. Nella ripresa Frosinone ancora in gol con Borrelli e 2-3 del Genoa a firma Gudmundsson. Nel campionato in corso i ciociari vantano un punto (15 contro 14) nei confronti dei liguri. I giallazzurri li hanno conquistati quasi tutti in casa (13), mentre i rossoblu in trasferta sono andati un po' meglio avendo raccolto il doppio dei punti dei canarini.

Verso il sold out

Manca una settimana all'incontro quando sono rimasti a disposizione dei tifosi del Frosinone soltanto 1847 biglietti con le due curve che stanno vicine al tutto esaurito. L'intera curva sud è stata posta a disposizione dei tifosi giallazzurri e questo fa presupporre che il cuscinetto che separa le due tifoserie sarà con ogni probabilità realizzato all'interno del settore ospiti. Fino a ieri pomeriggio erano circa 400 i supporter del Grifone ma il numero aumenterà nei prossimi giorni. Insomma anche la cornice di pubblico sarà degna dello spettacolo che sul campo giallazzurri e rossoblu offriranno dal momento che la posta in palio è di quelle pesanti.

Il tabellino

Frosinone (4-3-3) - Cerofolini (31' Frattali, 86' Avella); Lirola (29' Pahic), Okoli (61' Lusuardi), Romagnoli, Garritano (61 Marchizza); Gelli (47' Lulic), Bourabia (61' Reinier), Brescianini (47' Barrenechea); Baez (47' Soulè), Cheddira (31' Kaio Jorge, 74' Bidaoui), Caso (61' Cuni). Allenatore: Di Francesco

Ternana (3-4-1-2) - Iannarilli (31' Brazao), Diakité, Capuano (47' Sorensen), Mantovani; Casasolo, De Boer (61' Viviani), Labojko (47' Luperini), Corrado (61' Travaglini); Falletti; Favilli (61' Favasuli), Distefano (47' Dionisi). A disposizione: Vitali, Arazzo, Manni, Principi, Garau, Marginean. Allenatore: Breda

Marcatori: 20' Distefano (T), 69' Kaio Jorge (F), 81' Lusuardi (F)