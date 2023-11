L'amichevole tra il Frosinone e la Ternana è diventata ormai un appuntamento annuale (terza di fila) con la differenza che questa volta non si giocherà in estate, poco prima dell'inizio del campionato, ma oggi pomeriggio con inizio alle ore 14,30 al "Benito Stirpe". Non in veste ufficiale dal momento che in programma c'è un allenamento congiunto che prevede anche la partita tra le due formazioni. Per Di Francesco e per Breda sarà l'occasione buona per valutare la condizione dei singoli dopo la prima settimana di lavoro in vista dei relativi incontri che li attendono alla ripresa del campionato. Entrambe le formazioni giocheranno in casa: il Frosinone contro il Genoa di Alberto Gilardino e la Ternana contro il Palermo.

Dal campo

Ieri mattina i giallazzurri sono tornati sul rettangolo di gioco della "Città dello Sport" di Ferentino per la terza seduta settimanale. Il programma prevedeva attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche concluse da una partita a tema per tutti meno che per Harroui, che ha svolto lavoro personalizzato, e Kalaj che ha effettuato un allenamento differenziato. Mazzitelli ha continuato le terapie prescritte per guarire il più presto possibile dal problema al polpaccio. Solito grande impegno da parte dei canarini che ci tengono a tornare al successo davanti al pubblico amico. Per la gara contro il "Grifone" si prevede il pubblico delle grandi occasioni.

Il record di Marchizza

Intanto Di Francesco si gode Riccardo Marchizza che un record lo ha già stabilito con la maglia giallazzurra sulle spalle. Il venticinquenne difensore romano sta disputando il suo quarto campionato di serie A e nei tre precedenti non aveva fatto registrare il pieno di presenze e di minuti che ha collezionato nel Frosinone. Un fantastico dodici presenze sulle dodici gare finora disputate e, quel che più conta, sempre in campo dal primo al novantesimo minuto più recuperi per complessivi 1.080'. Con lo Spezia, infatti, il terzino è stato in campo nella stagione 2020/2021 in 24 partite per 1.558'. Nel campionato successivo con la maglia dell'Empoli sulle spalle soltanto una serie di 19 presenze per complessivi 1.350', interrotta da un infortunio abbastanza serio. Nella stagione scorsa Marchizza ha giocato nel Sassuolo dove è stato impiegato molto poco. Il terzino ha fatto registrare soltanto 10 presenze per 278'. Il 15 luglio scorso il difensore è diventato canarino a titolo definitivo insieme a Harroui nell'ambito della trattativa conclusa con la cessione di Danel Boloca al Sassuolo. Marchizza è stato anche utilizzato in Coppa Italia ma il pieno di minuti, come detto, lo ha fatto nelle prime dodici gare di campionato con prestazioni sempre ben oltre la sufficienza e impreziosite anche da quattro assist. 
E per il terzino non è finita qui con la voglia di dare il suo contributo alla causa giallazzurra.