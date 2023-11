Eusebio Di Francesco cercherà di sfruttare al massimo la terza sosta del campionato per avere nella condizione migliore chi ha giocato di meno e, soprattutto, chi si è dovuto fermare a causa di infortuni. Ci riferiamo in particolare a Gelli e Harroui che scalpitano per tornare a giocare un incontro ufficiale. Per il primo l'occasione potrebbe esserci già alla ripresa del campionato quando domenica 26 allo "Stirpe" arriverà il Genoa, visto e considerato che già domenica scorsa al "Meazza" era in panchina.

Per il secondo, invece, la prossima gara potrebbe significare la panchina dopo l'infortunio al quinto metatarso del piede destro. Insomma il tecnico sta per riavere a disposizione l'organico al completo con la sola eccezione dI Kalaj. Intanto la squadra è tornata in campo ieri mattina. Il programma prevedeva, dopo l'attivazione, una serie di esercitazioni fisiche svolte tra palestra e campo concluse da partite a tema. Il tutto svolto con il solito grande impegno dal gruppo ad eccezione di Mazzitelli, che ha continuato a effettuare le terapie specifiche per il problema accusato al polpaccio destro, di Harroui, che ha svolto un lavoro personalizzato, e di Kalaj impegnato in un allenamento differenziato.

Stamane terza seduta di questa settimana. Squadra insomma concentrata soltanto sul lavoro che giornalmente Di Francesco propone con il suo staff di collaboratori validi e risposte altrettanto positive da parte dei canarini che sanno che, contro il "grifone" ci sarà da correre e da lottare per lasciare il terreno di gioco con il massimo dei punti.

Il fortino giallazzurro

Lo "Stirpe" è ormai diventato la vera casa del Frosinone purtroppo violata senza meriti dal Napoli nella partita del debutto in campionato. Azzurri fortunati anche per quell'incrocio dei pali della porta difesa da Meret colpito da Baez che avrebbe significato il secondo vantaggio dei canarini nella partita conclusa con la vittoria degli ospiti per 3 a 1. Da vera casa a fortino non più espugnato il passo è stato breve anche grazie alla voglia di giocare al "calcio" alimentata dal tecnico fin dai primi giorni del suo arrivo al Frosinone. Dal quella partita del 19 agosto scorso soltanto la Fiorentina è riuscita a conquistare un punto, Nell'ordine Atalanta, Sassuolo, Hellas Verona ed Empoli hanno lasciato l'intera posta in palio ai canarini, che si sono imposti in maniera ampiamente meritata.

Tredici i punti messi in cascina nelle gare interne da parte del Frosinone. Sulle ali dell'entusiasmo e sostenuti dai tifosi giallazzurri sempre più numerosi sigli spalti, i rgazzi di Di Francesco hanno trasformato lo stadio di Viale Olimpia in un fortino difficile da espugnare, Ci proverà anche il Genoa alla ripresa del campionato ma sa bene, anche sulla scorta dell'esito della gara del 13 maggio scorso, che sarà molto difficile fare punti sul rettangolo di gioco dello "Stirpe". In virtù dei tredici punti ottenuti in casa, il Frosinone occupa il terzo posto della speciale classifica. In testa l'Inter, ma con sette gare anziché sei, con 16 punti. Stessi punti dei nerazzurri, ma sei partite interne, per la Juve. Roma e Bologna, quindi sono appaiate al Frosinone con 13 punti.