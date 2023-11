Smaltita la delusione per il risultato della partita con l'Inter, il Frosinone è tornato in campo con rinnovato entusiasmo ieri pomeriggio per preparare nel migliore dei modi la sfida contro il Genoa alla ripresa del campionato dopo la terza sosta per motivi riguardanti gli impegni della Nazionale azzurra. I canarini si sono ritrovati sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per effettuare la prima della lunga serie di sedute che ci separano dall'incontro con il "grifone", in calendario allo stadio "Stirpe" il 26 novembre alle 15. Dalla seduta di ieri è emerso che Mazzitelli potrebbe essere costretto a saltare la gara con il Genoa per un problema al polpaccio ma, di contro, Gelli scalpita per tornare in formazione. Infine Harroui dovrebbe essere a disposizione per la panchina.

Questo, comunque, il report pubblicato dall'Ufficio stampa del club di Viale Olimpia al termine dell'allenamento. "Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla "Città dello Sport" di Ferentino" per i giallazzurri di Di Francesco. Attivazione, lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche, questo il programma odierno. Terapie per Mazzitelli (in settimana verranno valutate le sue condizioni). Differenziato per Kalaj. Personalizzato per Harroui". Stamane di nuovo in campo fino a sabato quando il Frosinone svolgerà un allenamento congiunto allo "Stirpe" (a porte chiuse) contro la Ternana.

Luca Mazzitelli

Domenica il capitano è uscito dal campo al 34' sul risultato di zero a zero a causa di uno scontro di gioco che ha privato la squadra di una delle pedine più importanti. Lo stesso tecnico ha tenuto a precisarlo nel corso delle interviste al termine della gara. Ieri pomeriggio il centrocampista non si è allenato ma si è sottoposto alle terapie del caso. Per ora si sa soltanto che nei prossimi giorni l'infortunio sarà valutato più attentamente dopo che un primo esame non ha riscontrato alcuna lesione. Insomma dovrebbe trattarsi di niente di grave anche se possiamo presupporre che Mazzitelli potrebbe saltare la partita con il Genoa con lo staff medico che farà del tutto per averlo a disposizione per l'incontro con il Milan. Nella stagione scorsa il capitano, dopo avere disputato la partita con il Genoa del 18 dicembre, è stato fermo poco più di u mese per rientrare in formazione nella gara con il Brescia del 22 gennaio, dopo avere saltato Ternana e Modena.

Gelli e Harroui

Il jolly del centrocampo è rientrato in gruppo nella settimana che ha preceduto la gara di Milano e, quindi, alla ripresa sarà pronto per rispondere "sì" alla eventuale chiamata del tecnico, avendo a disposizione l'importante esame del ritorno in campo per una partita ufficiale, anche se amichevole, in occasione della partita di sabato con la Ternana. Quasi pronto per tornare a calpestare il terreno di gioco anche Harroui: ieri l'ex Sassuolo ha continuato il lavoro personalizzato ma in settimana dovrebbe potrà migliorare anche la condizione in altre sedute di allenamento insieme ai compagni. Insomma con il Genoa Harroui potrebbe sedere in panchina.