Dopo due giorni di riposo il Frosinone ritrova il campo nella seduta di questo pomeriggio alla "città dello Sport" di Ferentino per iniziare la terza sosta che il campionato osserva per i soliti impegni della nazionale. Riprendere dopo una sconfitta non è mai semplice, ma i giallazzurri dovranno svolgere gli allenamenti con la consapevolezza di avere perso il confronto con la capolista per alcuni episodi girati male nel corso dei due tempi dell'incontro disputato al "Meazza". Lo stesso tecnico, al termine della gara, ha avuto parole di elogio per la sua squadra che ha affrontato con coraggio l'Inter. Alla pari e a viso aperto. Precisando dai microfoni di Dazn di avere avuto «un po' di sfortuna, ma abbiamo sfidato l'Inter senza paura, Non posso dire niente ai ragazzi perché ce la siamo giocata alla grande. C'è soltanto il dispiacere di non aver portato a casa punti».

Archiviato il capitolo Inter tra la certezza che il Frosinone c'è stato anche al "Giuseppe Meazza" nonostante la battuta d'arresto e il rimpianto di non avere portato a casa punti per la classifica, si gira pagina per pensare al futuro e cioè agli impegni post sosta e soprattutto a quello in programma contro il Genoa domenica 26 novembre alle 15 allo stadio "Stirpe". Le sconfitte possono avere dei risvolti anche positivi se si riesce a fare tesoro degli errori che nel calcio ci sono. Oggi la squadra, come detto, riprenderà a lavorare cercando di sfruttare la sosta nel modo migliore. Cioè sviluppando quel percorso di crescita che Eusebio Di Francesco porta avanti dal giorno che ha preso nelle proprie mani le redini della guida tecnica e che riguarda, oltre all'aspetto tecnico ed agonistico, gli altri parimenti importanti del modo di fare calcio e di praticarlo con il coraggio di osare di più cercando sempre la giocata migliore. Non solo in attacco ma anche in difesa.

Nel corso delle numerose interviste post gara di Milano, il tecnico dei canarini ha anche toccato alcuni punti della prestazione della squadra, emersi anche contro l'Inter, laddove, accennando ai miglioramenti da raggiungere, ha precisato che «dovremo essere un po' più bravi quando perdiamo palla a compattarci meglio. E negli ultimi venti metri dobbiamo trovare maggiori soluzioni alternative».

Questo per la fase difensiva, per quella offensiva il discorso non cambia e cioè «il concetto di osare – ha aggiunto il tecnico – va fatto anche quando si attacca e con qualche giocata in più in verticale poteva diventare importante e fare male anche all'Inter».

Concetti che il tecnico cercherà di ricordare nel corso delle sedute di allenamento e che vanno oltre la scelta del modulo. Ancora Di Francesco. «Dovevamo essere più bravi quando abbiamo avuto la possibilità di fare male all'Inter. In modo particolare Soulé ha avuto delle giocate straordinarie ma gli è mancata la decisione di calciare a rete».

Tutti particolari sui quali il tecnico lavorerà con la squadra e il suo staff per permettere soprattutto alla parte giovane della rosa, che poi è quella più numerosa, di crescere ulteriormente. Se ne gioverebbe la classifica anche nelle altre voci oltre ai punti che gli permettono di occupare il dodicesimo posto. Attualmente il Frosinone con i diciassette gol realizzati è l'ottavo attacco della Serie A, ma con i venti subiti soltanto quattro formazioni hanno fatto peggio.