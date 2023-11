Una partita sulla carta proibitiva, quella che questa sera (fischio d'inizio alle 20,45) vedrà il Frosinone scendere in campo allo stadio "Meazza" per affrontare la capolista Inter. Ma nonostante di fronte ci sarà la formazione più forte del campionato, e non soltanto perchè guarda in questo momento tutte le avversarie dall'alto verso il basso, è certo che i canarini affronteranno ugualmente i nerazzurri senza alcun tipo di timore. Probabilmente potranno giocare con la mente ancora più libera di quanto fatto nelle precedenti undici giornate e, per usare un termine caro a mister Di Francesco, con "smile & fun".

Già, sorridere e divertirsi, come l'allenatore ha dichiarato di aver consigliato a Reinier e Ibrahimovic poco prima della sfida di lunedì sera contro l'Empoli, quando li ha chiamati a colloquio nel suo ufficio. Certo, per quei "ragazzini terribili" dei quali si può avvalere il tecnico dei canarini, non sarà semplice fronteggiare l'armata di Simone Inzaghi, ma tentare non nuoce. E non perché il Frosinone non ha nulla da perdere, come ha sottolineato l'allenatore dei ciociari nella sua conferenza stampa di presentazione alla partita di questa sera.

Aspetto tecnico e tattico

Passando a questo punto a quello che potrebbe essere l'aspetto più prettamente tattico e tecnico dell'incontro di questa sera, e partendo dal primo, molto probabilmente al "Meazza" mister Di Francesco dovrebbe schierare i suoi con un modulo tattico diverso dal suo classico 4-3-3. In difesa, infatti, quantomeno in fase di non possesso, il Frosinone potrebbe agire con tre centrali in modo tale da avere gli esterni del pacchetto arretrato in grado di meglio fronteggiare i quinti dell'Inter. In altre parole una sorta di 3-4-3, ma sempre pronto a trasformarsi a seconda dei momenti della partita. Per quanto riguarda gli uomini che dovrebbero comporre la formazione iniziale, e premesso che della lista dei convocati non fanno parte soltanto Harroui e Kalaj che sono ancora infortunati (è tornato invece a disposizione Gelli ma soltanto per la panchina), alcune scelte dipenderanno chiaramente dal modulo tattico.

Di certo, comunque, tra i pali ci sarà Turati e davanti a lui appaiono scontate le scelte di Lirola, Okoli e Marchizza. Probabile ballottaggio, invece, per quel che riguarda Monterisi e Romagnoli. Anche a centrocampo, chiaramente, dipenderà dall'idea di mister Di Francesco di giocare con due o tre centrali. Nel primo caso toccherebbe a Barrenechea e Mazzitelli, con il sacrificio di Reinier rispetto alla gara con l'Empoli, a vantaggio di Oyono (in questo caso Marchizza salirebbe sulla sinistra della mediana). Di certo, invece, che in avanti l'allenatore dei ciociari si affiderà come sempre al tridente. A comporlo Soulè, che si occuperà della corsia di destra, Cuni che sarà la punta centrale, mentre a sinistra probabile ballottaggio tra Ibrahimovic, Baez e Garritano.