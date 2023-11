Sarà il destino, ma è la terza volta su altrettante partite che il Frosinone sarà ospite nello stadio "Giuseppe Meazza" per affrontarvi l'Inter nel penultimo mese dell'anno, per la precisione domenica prossima. Il primo incontro si è disputato il 22 novembre 2015 e se lo è aggiudicato con il risultato di quattro a zero la formazione nerazzurra, che ha vinto per tre a zero anche la gara del 24 novembre 2018. Le due formazioni si ritroveranno di fronte dopo tre anni e otto mesi dall'incontro che si è disputato al "Benito Stirpe" il 14 aprile 2019. A questo punto resterebbe una sola gara per completare le sfide tra le due formazioni.

E siccome è stata l'unica che ha visto la squadra giallazzurra competere alla pari con i forti avversari, accenniamo anche all'incontro che i nerazzurri di Mancini hanno vinto al "Comunale" il 10 giugno 2016 grazie alla rete di Icardi a un quarto d'ora dalla fine. Prima i canarini avevano colpito un palo e una traversa. Fatta questa premessa il Frosinone ha cominciato a pensare alla gara di domenica da ieri pomeriggio (martedì c'era stato un semplice lavoro di scarico).

Modo migliore per iniziare la preparazione non poteva esserci per capitan Mazzitelli e compagni che, una volta sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino, hanno potuto riabbracciare Francesco Gelli, tornato ad allenarsi in gruppo anche se parzialmente. A questo punto, con tre sedute ancora a disposizione, non è da escludere una sua convocazione per la sfida del "Meazza". Prima che iniziasse il campionato, il direttore Angelozzi, che aveva prelevato il calciatore dall'Albinoleffe nell'ultimo mercato invernale, aveva detto: «In poco tempo vedrete di che pasta è fatto Gelli».

E, infatti, dopo avere contribuito alla conquista della Serie A, il classe ‘97 ha iniziato alla grande anche il campionato in corso. Novanta minuti contro il Napoli, altrettanti con l'Atalanta e a Udine, ottantadue contro il Sassuolo. Fino a quando, cioè, non è dovuto uscire per un infortunio che si è rivelato più grave del previsto. Per lui, adesso, il peggio è passato. Tra oggi e domani dovrebbe tornare in gruppo a tempo pieno e, quindi, con tutta probabilità sarà anche convocato per tornare a respirare l'atmosfera di una partita di calcio proprio all'interno dello stadio Meazza. Poi toccherà a Di Francesco portalo alla condizione atletica dei suoi compagni di squadra.

Certo non sarà facile riconquistare una maglia anche perché la concorrenza è aumentata nel ruolo in cui ha giocato sia contro l'Atalanta e sia a Udine. Rispettivamente come esterno di destra del tridente e, nella partita successiva, anche di sinistra, ruoli dove sarà difficile scalzare Soulé e Ibrahimovic. Per fortuna nel calcio d'oggi i cinque cambi offrono in formazione più spazio a tutti i giocatori della rosa purché lo sappiano conquistare. Tornando alla seduta di ieri pomeriggio, il gruppo squadra è stato impegnato, dopo la fase del riscaldamento, nel lavoro in palestra, trasformazione in campo e nelle esercitazioni tecnico-tattiche. Parzialmente in gruppo, come detto, Gelli, differenziato per Kalaj e personalizzato per Harroui. Stamane squadra di nuovo in campo a Ferentino.