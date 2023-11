Arijon Ibrahimovic, se non può guidare ancora la macchina perché non ha diciotto anni che compirà il prossimo 11 dicembre, ha tenuto comunque acceso il motore del Frosinone. Autentica fuori serie che fa calcio del tipo voluto dal presidente Stirpe perché piace diverte e vince, fino al 34' della ripresa dell'incontro vittorioso sull'Empoli, quando è stato sostituito con Caso.

Dopo avere ricevuto il testimone di top player della serata da leoni, vissuta lunedì sera al "Benito Stirpe", dalle mani di Matias Soulé lo ha onorato facendo un gran gol non solo determinante per il ritorno alla vittoria della sua squadra, ma anche per essere ricordato come il primo calciatore 2005 in gol nella massima serie calcistica nazionale. Dopo la rete che ha permesso al Frosinone di accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia, il giovane attaccante del Bayern Monaco, che il Frosinone avrebbe in mente di riscattare a fine campionato e che, comunque andrà a finire, potrebbe portare alle casse del sodalizio di Viale Olimpia svariati milioni di euro, proprio grazie alla sua splendida e positiva conclusione a rete ha posto la sua squadra nella attuale più rassicurante situazione di portare a sette punti il vantaggio sulla zona a rischio della classifica.

Ma non è stato solo Ibra il protagonista dell'incontro che ha riacceso l'entusiasmo della tifoseria giallazzurra dopo la duplice battuta di arresto di Bologna e di Cagliari, negative per il risultato ma non per le prestazioni della squadra, perché c'è stato anche il primo gol realizzato in campionato da un altro esponente della linea verde del Frosinone ben rappresentata nel primo tempo dagli otto calciatori nati nel nuovo millennio che il mister ha inserito nella formazione iniziale. Come pure da menzionare l'apporto che tutti gli altri canarini hanno dato perché la squadra potesse conquistare il quarto successo offrendo un calcio che lo stesso Di Francesco ha elogiato.

«Credo che la squadra abbia espresso una grande qualità di gioco - sono state le prime parole del tecnico a fine gara - insieme alla voglia di andare a prendersi la vittoria. Siamo partiti male ma sapevo che c'erano da ripulire le scorie della partita di Coppa. Poi siamo cresciuti e nella ripresa ci sono stati venti minuti nel corso dei quali l'Empoli ha faticato a venire fuori dalla propria metà campo. Mi dà soddisfazione vedere questa squadra giocare. Questi ragazzi vogliono apprendere, crescere, migliorarsi…».

Soddisfazione in Di Francesco anche per i complimenti ricevuti dal tecnico dell'Empoli, Andreazzoli, che ha concluso le interviste dicendo che alla fine «se fossimo stati fortunati sarebbe stata una partita che avremmo pareggiato. Nulla, comunque, avrebbe tolto ai meriti del Frosinone». In precedenza il tecnico aveva precisato che «credo che abbiamo fatto molto nei confronti di una squadra che sta meglio di noi e che ha una qualità spiccata e che ha un motore altrettanto notevole. Giocare contro Soulé non è semplice. C'è bisogno sempre dei raddoppi e a volte anche di più. Complimenti a chi ha costruito il Frosinone. È veramente pieno di qualità».

Infine capitano Mazzitelli: ha cercato di allargare la difesa avversaria calciando da fuori area. E ha preso un palo e una traversa con due splendide conclusioni. «Speriamo che la prossima volta il pallone vada dentro – ha commentato - ma sono ugualmente felice per la vittoria».