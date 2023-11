Il Frosinone vince in casa contro l'Empoli e allo stadio "Stirpe" finisce 2 a 1 per i padroni di casa. Nel primo tempo nessun gol, ma non sono mancate le occasioni. Nella ripresa la sblocca Çuni al 58' e poi raddoppia Ibrahimovic al 74'. L'Empoli accorcia con Caputo all'86'. Quindi il brivido finale per una rete dei toscani che poteva valere il pareggio. Ma il Var annulla per fuorigioco. Sospiro di sollievo sugli spalti. I giallazzurri conquistano i tre punti e salgono a quota 15 in classifica. Da incorniciare la prestazione di Ibrahimovic.