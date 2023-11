Dopo aver scritto giovedì sera in casa del Torino la più bella pagina, almeno fin qui, della Coppa Italia con la conquista di uno storico ottavo di finale (quarti il 19 dicembre gara secca sul campo del Napoli), il Frosinone è pronto a rituffarsi nel campionato. Ad attendere i canarini questa sera (fischio d'inizio alle ore 18,30) nella gara dello "Stirpe", c'è l'Empoli. Una partita che non ha bisogno di presentazioni, visto che vedrà di fronte due squadre che hanno come obiettivo la permanenza nella massima serie.

Uno scontro salvezza che, proprio perché tale, il Frosinone è chiamato a vincere a tutti i costi. Ma non è certamente soltanto questo il motivo per cui stasera sarà fondamentale conquistare l'intera posta in palio. Dal punto di vista mentale, infatti, superare l'Empoli vorrà dire anche cancellare in maniera definitiva quel "maledetto" quarto d'ora finale della gara del turno precedente a Cagliari. E per una squadra molto giovane come quella di mister Di Francesco, l'aspetto psicologico può certamente assumere una importanza fondamentale. Diciamo anche, che il tecnico e i suoi ragazzi hanno dimostrato già nella gara dello stadio "Olimpico Grande Torino" di aver smaltito bene il black out finale dell'Unipol Domus, ma è scontato che ora serve una conferma contro l'Empoli. Non ultimo considerando le difficoltà che, almeno sulla carta, propone il calendario del Frosinone da qui alla fine del girone d'andata.

Aspetto tecnico e tattico

Passando a questo punto a quello che potrà essere più nel dettaglio l'aspetto tecnico e tattico della sfida di oggi, e partendo dal primo, diciamo subito che della lista dei convocati non fanno parte i soliti Harroui, Gelli e Kalaj, oltre a Bidaoui. Rispetto all'ultima partita di Cagliari, torna quindi a disposizione Mazzitelli che ha scontato il turno di squalifica. Il ritorno del capitano nella formazione iniziale, non dovrebbe rappresentare l'unica novità rispetto alla formazione scesa in campo dal primo minuto all'Unipol Domus. In difesa, infatti, appare scontato il rientro di Okoli.

Ci sono poi alcuni ballottaggi che come sempre Di Francesco scioglierà soltanto nell'immediato pre gara. Partendo dalla difesa, a meno di un cambio di modulo (ma che possa esserci dall'inizio appare molto improbabile) così come è accaduto giovedì in Coppa Italia, uno tra Lirola e Oyono partirà dalla panchina. Al centro del reparto arretrato, a far coppia con il già citato Okoli, ballottaggio tra Monterisi e Romagnoli.

A centrocampo, dove abbiamo già detto del rientro di Mazzitelli, per il resto appaiono scontate le conferme di Barrenechea e Reinier. In attacco, infine, nessun dubbio sul fatto che la corsia di destra del tridente sarà coperta da Soulè, mentre per il ruolo di attaccante centrale ed esterno di sinistra del tridente le soluzioni possono essere diverse. Diciamo che Cheddira, Cuni e Kaio Jorge sono in lizza per il ruolo di prima punta, con il primo in vantaggio e Baez, Garritano e Ibrahimovic per l'altro.