Nemmeno il tempo di esultare per la straordinaria conquista degli ottavi di finale della Coppa Italia, che il Frosinone è tornato in campo dopo quindici ore dalla vittoriosa gara disputata allo stadio "Olimpico Grande Torino". Lo hanno, come sempre, alla "Città dello Sport" di Ferentino, iniziando a preparare la partita di lunedì (ore 18,30) allo "Stirpe" contro l'Empoli. Prima di archiviare tra gli eventi importanti il passaggio di turno in Coppa, diciamo che l'ottavo contro il Napoli si giocherà al "Maradona" il 19 dicembre. L'ultimo mese dell'anno, che si preannuncia veramente pesante per Mazzitelli e compagni. Si aprirà il 3 dicembre con la trasferta a Milano contro i rossoneri di Pioli per continuare con la partita casalinga contro il Torino e la trasferta del 17 dicembre a Lecce. Nella previgilia di Natale al "Benito Stirpe" arriverà la Juventus. Il Frosinone concluderà la serie degli incontri di dicembre con la trasferta del 30 all'Olimpico contro la Lazio. In tutto cinque partite toste delle quali tre in trasferta.

La ripresa

Morale alle stelle ieri pomeriggio quando la squadra, di rientro dalla trasferta, ha messo piede nella "Città dello Sport". Atmosfera ben diversa da quella che si respirava in seno al gruppo dopo la sconfitta di Cagliari. Ma si sa che le vittorie rappresentano il premio più importante per chi in campo da tutto per ottenerle e che aiutano anche a conquistarne altre. E la prossima contro l'Empoli avrebbe anche un ritorno doppio di punti in classifica nei confronti dell'avversario, Comunque la seduta di ieri pomeriggio è stata di scarico per chi è stato in campo per parte rilevante della partita lunga contro il Torino, mentre il resto del gruppo ha giocato una partitella dopo la fase di attivazione. Cuni e Caso, che non hanno preso parte alla trasferta perché influenzati, stanno smaltendo lo stato febbrile e hanno svolto un allenamento differenziato. Così come Bidaoui che già oggi dovrebbe riprendere ad allenarsi. Lavoro personalizzato, infine, per Gelli, Harroui e Kalaj. A Di Eusebio Francesco sono rimaste soltanto due sedute per preparare la partita contro la formazione di Aurelio Andreazzoli, importante ai fini della corsa di entrambe le squadre alla salvezza.

L'avversario

L'Empoli è passato dalla brillante vittoria sul campo della Fiorentina con il risultato di 2 a 0 alla secca sconfitta con l'Atalanta (3 a 0). Prima aveva perso nell'ordine con Verona, Monza, Juventus, Roma, Milan, Inter e Bologna per conquistare due vittorie sulla Salernitana e sulla Fiorentina oltre al pareggio con l'Udinese. Attualmente la squadra toscana occupa il terzultimo posto della classifica e nelle dieci partite disputate è riuscita a mettere a segno soltanto tre gol mentre ne ha incassati diciannove con la maggiore differenza reti della Serie A reti di meno sedici. Con siffatti dati negativi l'Empoli verrà a giocare la partita con il Frosinone con il chiaro intento di fare punti. Soprattutto per questo Mazzitelli e compagni dovranno prenderla sul serio come tutte le altre che hanno finora disputato.