Con una grande prova generale, nonostante il massico turn over messo in atto dal suo allenato Di Francesco, il Frosinone espugna il campo del Torino e per la prima volta nella sua storia conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia dove dovrà vedersela con il Napoli nella gara unica del"Diego Maradona". I canarini si sono imposti con il risultato di 2 a 1 ai tempi supplementari, dopo che quelli regolamentari si erano chiusi sull'a 1 a 1. Decisivo il gol di Reinier, dopo che il primo vantaggio era stato siglato da Ibrahimovic e poi pareggiato da Zima.

La cronaca

Da una palla persa di Bourabia nasce al 3' la prima occasione della partita del Torino, che va al tiro due volte con Linetty ma le conclusioni sono entrambe respinte da Okoli. Al 5' è però il Frosinone a passare in vantaggio. Bourabia pesca in verticale Lirola, che mette in mezzo per Mazzitelli. Dopo un batti e ribatti la palla arriva sul destro di Ibrahimovic che apre il piatto per battere Gemello e siglare all'esordio da titolare il primo gol in maglia giallazzurra. I padroni di casa cercano una reazione, ma non riescono ad essere particolarmente pericolosi dalle parti di Cerofolini. La prima chance di pareggiare per il Toro arriva al 26' con la palla messa in mezzo da Lazaro che trova la testa di Zapata, ma Cerofolini è attento e blocca. Al 27' ci prova ancora Zapata, che pescato in area da Gineitis, si coordina per una rovesciata ma il tiro finisce largo. Al 30' di nuovo i granata pericolosi, sempre di testa, con Sanabria che però colpisce male. Un minuto più tardi arriva il pareggio con un colpo di testa di Zima da battuta di calcio d'angolo. Ancora dagli sviluppi di corner, i padroni di casa si rendono pericolosissimi al 33' con Sanabria, ma stavolta il colpo di testa è ben intercettato dal portiere giallazzurro.

La ripresa

È il Torino a partire meglio e a creare la prima occasione con il tiro di Sanabria al 4', che finisce di poco a lato. Appena entrato, Bellanova mette in mezzo al 12' un cross invitante ma Okoli intercetta il pallone e allontana. Torna ad affacciarsi in avanti il Frosinone al 21' sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma il colpo di testa di Okoli finisce di poco alto sopra la traversa. Al 30' Zapata trova in area Ilic, che da pochi passi batte Cerofolini ma il gol è annullato per fuorigioco. Grande accelerazione di Pellegri al 37' che poi prova il diagonale ma il portiere giallazzurro respinge. Al 43' Zima si libera dalle marcature e arriva ad impattare il corner, il colpo di testa è ben parato da Cerofolini. Al 44' ci prova Cheddira, che da posizione defilata va alla conclusione. Il tiro finisce però molto distante dalla porta difesa da Gemello. Al 45' ancora l'attaccante del Frosinone conclude di testa, ma il portiere del Torino para senza problemi. Nel recupero Mazzitelli riceve un buon passaggio e trova lo spazio per il tiro, ma Gemello è pronto e intercetta. L'ultima occasione dei tempi regolamentari nasce invece dai piedi di Vlasic, che incrocia con il destro e trova la grande risposta di Cerofolini.

Supplementari

Si aprono con un contatto tra Seck e Monterisi in area di rigore. Fourneau concede il penalty, ma dopo l'On Field Review cambia la sua decisione e revoca il tiro dal dischetto. Al 5' il Frosinone va vicino al gol con Soulé che supera un avversario e si invola verso la porta, prima di concludere con il sinistro di poco fuori. Con un'azione tutta brasiliana arriva all'8' il nuovo vantaggio del Frosinone. Marchizza per Kaio Jorge che pesca con una gran palla Reinier, che si presenta a tu per tu con Gemello e non sbaglia. Al 9' Gineitis ci prova dalla media distanza, ma Cerofolini risponde con un grande intervento. Al 15' è sfortunato il Torino, con la bella giocata di Karamoh che va al tiro e colpisce la traversa. Il secondo tempo supplementare si apre con il Frosinone vicino al tris, ma il tiro di Kaio Jorge da distanza ravvicinata trova la grande opposizione di Gemello. I granata ci provano nei minuti finali, ma senza però riuscire a creare particolari problemi alla difesa dei giallazzurri, che chiude ogni varco. Finisce 1-2 all'Olimpico di Torino e ora, come detto, la sfida con il Napoli. Ma intanto bisogna pensare allo scontro salvezza di campionato in programma lunedì (ore 18,30) allo "Stirpe" contro l'Empoli.