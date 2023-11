Dal campionato alla Coppa Italia, per il Frosinone di Eusebio Di Francesco cambiano i suonatori (quelli avversari) ma la musica resta la stessa. Difficili da superare sono tutti gli incontri di Serie A, ma quelli di Coppa non è che siano più facili. E infatti questa sera Mazzitelli e compagni sono chiamati ad affrontare i granata di mister Juric sul rettangolo di gioco dello stadio "Olimpico Grande Torino" nel quadro delle gare che dovranno stabilire le formazioni che andranno avanti in Coppa disputando gli ottavi di finale. Superare il turno significherebbe per la squadra giallazzurra ritrovare fiducia nelle proprie caratteristiche, adombrate dalla sconfitta di Cagliari, oltre che affrontare negli ottavi di finale i campioni d'Italia del Napoli. Ottavi che il Frosinone nella sua storia ha soltanto sfiorato in due occasioni.

La prima quando era in Serie B nella stagione 2009/2010. Al primo turno riuscì a battere il Varese ai calci di rigore (5 a 4) dopo che l'incontro si era concluso sull'uno pari. Nel secondo incontro ancora successo dal dischetto del rigore, questa volta a spese del Bologna: zero a zero al termine dei 90 minuti regolamentari e 7 a 6 dopo la lotteria dei rigori. Il Frosinone venne fermato il 25 novembre 2009 dal Chievo a Verona sul 2 a 0 con i gol di Hanine e di Bentivoglio. La seconda volta nella stagione 2013/2014. Il Frosinone era in Lega Pro. Nel primo turno sconfissero L'Aquila 1 a 0 e nel secondo il Modena in trasferta con lo stesso risultato. Quindi l'impresa di battere una formazione di Serie A, il Cagliari, nella partita di Trieste.

Di Davis Curiale il gol vincente con il risultato messo a segno all'ultimo minuto dei tempi supplementari dopo che quelli regolamentari si erano chiuso 1 a 1 con gol di Ciofani e Pinilla. Il Frosinone venne, quindi, eliminato al quarto turno dall'Avellino con il risultato di uno a zero (gol di D'Angelo). Nel Coppa di Serie C, invece, (stagione 2004/2005 con Dino Pagliari in panchina), il Frosinone disputò la finale superato dallo Spezia che vinse 1 a 0 al "Comunale" e pareggio in casa 1 a 1.

Ipotesi di formazione

Tornando alla gara di questa sera, il Frosinone è partito alla volta di Torino ieri pomeriggio da Fiumicino. In mattinata i canarini avevano svolto la rifinitura nel corso della quale si sono fermati Caso, Cuni e Bidaoui. I primi due per un attacco influenzale, mentre l'ultimo per una botta presa. Non fanno quindi parte della lista dei convocati alla pari dei soliti infortunati di vecchia data: Gelli, Harroui e Kalaj. Per quel che riguarda a questo punto la formazione iniziale di questa sera, tutto lascia pensare a un ampio turn over da parte di mister Di Francesco. In porta, comunque, dovrebbe toccare a Cerofolini, e davanti a lui la difesa sarà composta da due esterni da scegliere tra Monterisi, Oyono e Lirola e altrettanti centrali che dovrebbero essere Okoli e uno tra lo stesso Monterisi o Lusuardi. 'esordio assoluto), mentre Romagnoli dovrebbe iniziare dalla panchina. A centrocampo, Mazzitelli, Bourabia e uno tra Ibrahimovic o Brescianini e in attacco Kaio Jorge, Kvernadze, Garritano o Baez.