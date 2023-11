Vigilia di Coppa per il Frosinone che nel primo pomeriggio si trasferirà a Torino per affrontare la gara dei sedicesimi di finale in calendario domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino. Archiviata la sconfitta di Cagliari, Mazzitelli e compagni torneranno in campo per affrontare i granata in un incontro sicuramente impegnativo. Per l'occasione il tecnico dovrebbe chiamare a fare parte dello schieramento iniziale diversi canarini che non hanno giocato contro la squadra di Ranieri o che sono stati finora utilizzati in misura ridotta perché non al top della condizione atletica.

Tra questi ci sarà sicuramente Kaio Jorge, che scalpita anche perché la partita rappresenta per lui, ex bianconero, un derby da affrontare con la massima determinazione. Per il giovane attaccante brasiliano potrebbe anche essere il debutto in maglia giallazzurra dal primo minuto (fin qui ha giocato solo negli ultimi cinque minuti di Bologna). Un derby con la maglia bianconera sulle spalle Kaio Jorge lo ha giocato ed è stato quello vinto dalla Juve per 1 a 0 il 2 ottobre 2021. In quella occasione l'attaccante sostituì nei minuti finali Chiesa. Ed è stata l'unica partita giocata con la Juventus nella massima serie.

Ipotesi di formazione

Fermo restando il fatto che Di Francesco dovrebbe ricorrere ad un turnover abbastanza massiccio per fare rifiatare chi più è stato in campo in vista del successivo incontro con l'Empoli in programma allo "Stirpe" lunedì 6 novembre alle 18,30, le novità potrebbero iniziare proprio con Cerofolini tra i pali, quindi Lirola e Oyono terzini con Monterisi e Okoli centrali a completamento della difesa. In questo caso turno di riposo per Romagnoli e per Marchizza. A centrocampo probabile rientro in formazione di Luca Mazzitelli la cui assenza per squalifica si è fatta sentire domenica pomeriggio sul rettangolo di gioco della "Unipol Domus". Con il capitano potrebbero scendere in campo Bourabia e Ibrahimovic con Brescianini, Barrenechea e Reinier inizialmente in panchina. In avanti Baez e destra e Caso a sinistra potrebbero essere gli esterni con Kaio Jorge punta centrale.

Arbitra Furneau

A dirigere è stato chiamato il fischietto romano. Sesta volta per lui con il Frosinone. Quattro partite in Serie B e una un A finora. In tutte queste i canarini non hanno mai lasciato il campo da vincitori. Tre i pareggi 1 a 1 con Fiorentina nella gara del 28 settembre scorso, SudTirol e Cosenza, due sconfitte in casa con Spezia 0 a 1 e con Cremonese 0 a 2. Sconfitta che non dimenticheremo mai per due motivi: fu l'ultima partita con gli stadi aperti nel periodo del Covid, fu un incontro che Fourneau diresse proprio male. Migliore sicuramente il bilancio, questa volta a favore del Frosinone, nei campionati Primavera 1 e 2: vittorie sull'Atalanta 1 a 0, a Latina 3 a 1 e con l'Avellino 1 a 0; sconfitta con il Bari per 2 a 0.