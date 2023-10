Potremmo usare aggettivi in abbondanza per qualificare la sconfitta subìta dal Frosinone sul campo della "Unipol Domus" di Cagliari, ma servirebbe a poco o a nulla. Non cambierebbe niente. Nemmeno il rimpianto secondo il quale il Frosinone, conquistando i tre punti, avrebbe potuto insediarsi a quota quindici punti in classifica e invece è rimasto inchiodato a dodici. Come pure ben poco o nulla varrebbe considerare che la formazione di Ranieri, perdendo la partita, avrebbe sicuramente imboccato la strada di una crisi pericolosa a tutto vantaggio del discorso del Frosinone in prospettiva salvezza.

Preferiamo invece aggiungere che la sconfitta, nella maniera in cui ha investito la formazione giallazzurra, può avere in futuro risvolti positivi se si cercherà di analizzare le cause che l'hanno originata. Partendo comunque dal fatto che non è tutta da gettare la prestazione che la formazione giallazzurra ha offerto nei due tempi troppo diversi tra di loro.

A caldo Eusebio Di Francesco ha dichiarato che «è inspiegabile per me una situazione del genere dopo essere stati in vantaggio di tre gol…», ma a mente fredda il discorso è stato sicuramente diverso. Di solito la ripresa degli allenamenti del giorno seguente l'incontro ufficiale si esaurisce con la seduta di scarico per quei giocatori che sono stati in campo per gran parte della gara ufficiale per diventare un po' più impegnativa per il resto del gruppo.

Quella di ieri pomeriggio sarà stata sicuramente diversa dalle precedenti perché lo imponeva proprio la battuta d'arresto che ha fatto scalpore. Il tecnico ha avuto la possibilità di discuterne con la squadra e, ovviamente, non sappiamo nulla. Possiamo solo ipotizzare che Di Francesco alla fine abbia chiesto ai canarini di archiviare la sconfitta, l'unica veramente meritata dopo le tre precedenti per avere alzato in netto anticipo sul termine della partita la bandiera della resa.

E di pensare ai prossimi impegnativi incontri di campionato e soprattutto a quello di lunedì 6 novembre allo "Stirpe" contro l'Empoli di mister Aurelio Andreazzoli. Ieri sera la formazione toscana è tornata in campo nel posticipo sul campo amico contro l'Atalanta. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione bergamasca e così i toscani sono rimasti al terzultimo posto in compagnia dell'Udinese, con un ritardo di cinque punti dal Frosinone.

Coppa Italia

Oggi pomeriggio il Frosinone tornerà sul rettangolo di gioco della "Città dello Sport" di Ferentino per preparare intanto la trasferta di Torino valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Impegno che arriva in un momento inopportuno perché distoglie tempo per preparare al meglio la più importante partita di campionato. Il Frosinone partirà alla volta del Piemonte dopo l'allenamento di domani mattina per fare rientro in sede venerdì.

Per l'incontro con i granata il tecnico dei canarini dovrebbe ricorrere a un turnover abbastanza consistente, impiegando parte di quei calciatori che hanno giocato finora meno. E ci riferiamo al portiere Cerofolini oltre a Caso, Kaio Jorge, Lirola, Ibrahimovic, Lulic, Bidaoui, Kvernardze e Bourabia. Dopo il rientro dalla sfida di Coppa, Di Francesco avrà a disposizione due sedute (sabato e domenica) per la preparare nei minimi dettagli la partita contro l'Empoli.