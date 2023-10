Una partita difficile da raccontare quella che ha visto il Frosinone uscire sconfitto per 4 a 3 dalla trasferta di Cagliari, dopo che la formazione canarina si era trovata in vantaggio per 3 a 0 a pochi minuti dalla mezz'ora della ripresa. Un'ora di dominio (anche se non assoluto alla luce di un rigore sbagliato dai sardi e un palo colpito) da parte dei ragazzi di Eusebio Di Francesco, e poi un crollo che diventa impossibile da spiegare. Vero che nel frattempo la lucidità di manovra del Frosinone era calata, ma nulla lasciava pensare all'incredibile rimonta del Cagliari. E, comunque, tutte e quattro i gol messi a segno dalla formazione di Ranieri, sono stati regali più o meno grandi da parte dei giallazzurri.

La tattica

Per la trasferta dell'Unipol Domus il tecnico dei ciociari deve rinunciare ai soliti infortunati, Gelli, Harroui e Kalaj, oltre allo squalificato Mazzitelli. Per sostituire il capitano Di Francesco sceglie Bresciani e poi, rispetto all'undici iniziale schierato nel turno precedente a Bologna, propone quattro novità di natura tecnica. Le prime due in difesa, con Lirola che prende il posto di Oyono sulla destra del quartetto arretrato e Monterisi preferito a Okoli. Le altre due nel tridente offensivo con Cuni punta centrale in quel di Cheddira e Baez sulla sinistra per Garritano. In definitiva l'undici anti Cagliari vede Turati in porta e davanti a lui un reparto arretrato formato, da destra a sinistra, da Lirola, Monterisi, Romagnoli e Marchizza. A centrocampo la regia è affidata come sempre a Barrenechea, e ai suoi lati agiscono Brescianini e Reinier. In attacco, infine, Soulé e i già citati Cuni e Baez.

La cronaca

Inizio tutto di marca Frosinone. Al 15' Soulé servito da Lirola sfiora subito il gol. Immediata la riposta del Cagliari, con Luvumbo che si libera sulla sinistra, entra in area, arriva fino alla linea di fondo e serve Prati che tira a rete trovando la bella risposta di Turati anche se l'eventuale gol sarebbe stato annullato per fuorigioco di Mancosu posizionato davanti al portiere avversario. Al 23' i canarini passano in vantaggio. Soulé intercetta un passaggio della difesa rossoblu e tocca per Reinier che gli restituisce palla e l'ex Juve solo davanti a Scuffet non perdona. Cinque minuti più tardi lo stesso Soulé commette una ingenuità nella sua area toccando il pallone con la mano. Pairetto non vede, ma Irrati al var sì. Calcio di rigore con Mancosu che manda la sfera a stamparsi contro la traversa. Al 37' il Frosinone raddoppia. Soulé prende palla sulla trequarti dribbla Dossena, entra in area e calcia di destro nell'angolino.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con il 3 a 0 dei giallazzurri. Al 4' tacco di Lirola per Brescianini, il centrocampista entra in area e dopo un bel dribbling si porta la palla sul sinistro e calcia nell'angolo lontano dove Scuffet non può arrivare. Gara chiusa? Nemmeno per sogno, perché in quattro minuti il Cagliari la riapre del tutto. Al 27' Oristanio ruba palla a Reinier, triangola con Pavoletti, entra in area dall'angolo destro e fa partire un mancino verso il palo più lontano che supera l'incolpevole Turati. Al 31', quindi, Makoumbou intercetta al limite dell'area avversaria un passaggio di Barrenechea per Brescianini entra in area e sigla il 2 a 3. Due minuti più tardi scontro in area tra Pavoletti e Turati, l'arbitro fischia il rigore che il var giustamente cancella perché il portiere del Frosinone tocca nettamente prima la palla. Al 38' e al secondo dei sette minuti di recupero (diventati poi otto), vengono annullati per fuorigioco i gol di Bourabia e Cheddira. Al quarto di recupero il Cagliari pareggia. Cross dalla destra e colpo di testa vincente di Pavoletti. Passano due minuti e i padroni casa completano l'impresa ancora con una rete di Pavoletti che si ritrova solo davanti a Turati dopo l'assist di Dossena. Subito dopo Pavoletti protagonista anche nella sua area quando salva sulla linea un colpo di testa di Okoli.